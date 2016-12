Zwarte doos gecrashte Russische vliegtuig gevonden

De zwarte doos van het Russische militaire vliegtuig dat in de nacht van zaterdag op zondag is neergestort, is gevonden tussen de wrakstukken. Dinsdag meldde het Russische persbureau TASS dat de zwarte doos voor onderzoek naar Moskou wordt gestuurd.

Alle 92 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Het vliegtuig verdween plotseling van de radar, zonder dat de bemanning problemen heeft gemeld. Wat weten we van de ramp?

Wat is er precies gebeurd?

Even voor half zes lokale tijd (half vier in Nederland) vertrekt er een vliegtuig vanaf de luchthaven in Sochi, in het zuiden van Rusland. Het gaat om een militair toestel, een Tupolev, gebouwd in 1983. Het vliegtuig was met muzikanten op weg naar Syrië, om daar een optreden te geven voor Russische soldaten. Op Sochi werd er geland om te tanken.

Twee minuten nadat het vliegtuig is opgestegen, verdwijnt het plotseling van de radar. Het vliegtuig is neergestort. Later worden de eerste brokstukken gevonden in de Zwarte Zee, ruim een kilometer uit de kust van Sochi.

Wie waren er aan boord?

Er waren in totaal 92 personen aan boord: 84 passagiers en 8 bemanningsleden. Het grootste deel van de passagiers bestaat uit leden van het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van het Russische leger. Dat is een heel bekend koor in Rusland: ze zijn bekend geworden vanwege hun liederen over de Tweede Wereldoorlog, die onder meer werden gebruikt als propaganda in de Sovjet-Unie. De leden komen vaak op tv, generaties Russen zijn met het koor opgegroeid.

Daarnaast waren er negen journalisten en cameramannen aan boord, en een aantal Russische militairen. Ook Yelizaveta Glinka, in Rusland bekend als 'Dr Liza', zat in het vliegtuig. Ze is bekend als arts van een liefdadigheidsinstelling.

Wat is de oorzaak van de crash?

Dat is nog niet bekend, maar met de vondst van de eerste zwarte doos zal daar in de toekomst meer duidelijkheid over komen. Tot dan kan eigenlijk alleen gespeculeerd worden.

Het lijkt er wel op dat de crash als een verrassing kwam. Het vliegtuig verdween zomaar van de radar, er is geen SOS-signaal verstuurd. In Russische media gaan verschillende verhalen de ronde: een anonieme bron meldt het Russische persbureau RIA dat de eerste informatie wijst op een technisch mankement of een fout van de piloot.

Lees ook: Russisch vliegtuig stort neer in Zwarte Zee

Een andere bron stelt in andere Russische media weer dat de mogelijkheid van een aanslag niet kan worden uitgesloten. Die kans is wel kleiner dan op een normale vlucht: het ging immers om een militair vliegtuig, waarbij normale passagiers niet aan boord komen. De piloot zou een ervaren vlieger zijn, en meer dan 7.000 vlieguren achter de rug hebben.

Russische militaire onderzoekers hebben aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te openen.

Wat is er verder bekend?

Er werd met vliegtuigen, drones, schepen en duikers naar andere overlevenden en brokstukken gezocht. De inzittenden lijken geen schijn van kans op overleving te hebben gehad. Er zijn in de ruime omgeving van de plaats waar het vliegtuig zou zijn gecrasht geen reddingsvlotten gezien, net zo min als overlevenden.