Chauffeur redt 16-jarig meisje van seksueel misbruik

Uber-chauffeur Keith Avila zal zijn ritje van afgelopen maandag niet snel vergeten. De man uit Californië hoorde het gesprek van de drie vrouwen die instapten en had al snel door dat er iets goed mis was. Door zijn oplettendheid redde hij waarschijnlijk een 16-jarig meisje van seksueel misbruik.

Toen de vrouwen instapten, vroegen ze of Keith hen naar een Holiday Inn hotel kon brengen. Het 16-jarige meisje had een veel te kort rokje aan, maar het was vooral het gesprek tussen de vrouwen waardoor Keith wist dat er iets niet klopte.

Vrouwen bleken pooiers

„Je gaat de mannen knuffelen, maar vraag wel of ze geen wapens bij zich hebben. En vraag altijd eerst om het geld, dan pas ga je iets doen", zei een van de oudere vrouwen tegen de tiener, zo meldt ABCnews. Keith had gelijk door dat het om pooiers ging en nadat hij de vrouwen had afgezet, schakelde hij gelijk de politie in. De politie was snel ter plaatse en de Uber-chauffeur bleek het juist te hebben.

In het hotel werd de 'klant', genaamd Disney Wang gevonden. De vrouwen bleken de pooiers Destiny Pettway en Maria Westley te zijn. Het meisje was inderdaad minderjarig en bleek als vermist opgegeven. De politie heeft het drietal gearresteerd.

Politieagent Chris Trim noemde Keith een held. „Hij had ook niets kunnen zeggen en zijn ritjes kunnen vervolgen. Hij heeft het meisje waarschijnlijk gered van nog veel meer seksuele misdrijven."