Californië komt met wet voor honden in hete auto's

Een nieuwe wet in Californië staat burgers toe om zonder consequenties een autoruit in te slaan om een dier te redden, als deze op een hete dag in de wagen is opgesloten, meldt KTLA.

De wet, die door het leven gaat als Right to Rescue Act, gaat vanaf zondag in. Er zitten wel enkele voorwaarden aan het inslaan- of breken in de auto: zo moet eerst gekeken worden of de auto niet gewoon geopend kan worden en moet geconstateerd worden of het dier in de auto in onmiddellijk levensgevaar is of lijdt.



Daarnaast moet degene die de auto inslaat bij het beest blijven tot de eerste hulp arriveert en als diegene de auto inslaat mag niet meer dan de benodigde kracht gebruikt worden om het raam in te slaan. Vernieling die niet nodig blijkt om het beest te redden kan dus niet ongestraft blijven.

Als een burger deze stappen naleeft, zal hij of zij in het vervolg dus niet vervolgd kunnen worden voor de schade die gemaakt is bij het openbreken van de auto, iets wat daarvoor nog wel kon gebeuren.