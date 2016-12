'Bestand Syrië houdt stand ondanks incidenten'

Een nieuwe wapenstilstand tussen Syrische regeringstroepen en rebellen lijkt grotendeels in stand te worden gehouden. Het bestand ging donderdagavond om 23:00 uur (Nederlandse tijd) in. Hoewel er wat kleine incidenten zijn geweest, lijkt het bestand te houden. Mocht het bestand houden, zullen binnen een maand vredesbesprekingen worden gehouden in Kazachstan.

'Rustige' nacht

De Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) verklaarde dat het in de nacht van donderdag op vrijdag in het grootste deel van het land rustig is geweest. Alleen in de noordelijke provincie Hama kwam het tot ‘felle botsingen’ tussen rebellen en regeringstroepen. „Kleine rebellengroepen en gewapende loyalisten proberen het bestand te breken, omdat het een eind maakt aan hun aanwezigheid”, verklaart Rami Abdel Rahman van de SOHR tegenover AFP.

Ook bewoners van Ghouta, in het oosten van Damascus, stelden geweervuur te hebben gehoord binnen twee uur nadat de wapenstilstand was ingegaan. Andere incidenten werden gemeld in Idlib, in het noordwesten van Syrië.

Donderdag werd bekend dat in Syrië een staakt-het-vuren in zou gaan. In de deal staat onder meer dat binnen een maand na het ingaan van het bestand vredesonderhandelingen zullen beginnen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan.

Wie tekenden bestand Syrië

Het bestand werd ondertekend door de Syrische regeringstroepen en rebellengroepen. Volgens het Russische ministerie van Defensie tekenden meerdere rebellengroepen het bestand, van zeven werd melding gemaakt: Faylaq al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam, Thuwwar Ahl al-Sham, Jaysh al-Mujahidin, Jaysh Idlib en al-Jabhah al-Shamiyah. Een woordvoerder van Ahrar al-Sham verklaarde later overigens tegenover Reuters dat de groepering de deal niet had ondertekend.

Jihadisten tekenden het bestand sowieso niet. Islamitische Staat en ‘de bij hen aangesloten groepen’ maken geen deel uit van de deal, zo bevestigde het Syrische leger.