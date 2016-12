Automatische rem stopte truck bij aanslag Berlijn

De vrachtwagen waarmee de dader inreed op de Kerstmarkt in Berlijn kwam na tachtig meter tot stilstand door een automatisch remsysteem. Volgens de Duitse autoriteiten had de schade zonder dit systeem nog veel groter kunnen zijn, dus heeft het levens gered. Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de Poolse bijrijder mogelijk verantwoordelijk was voor het vervroegd tot stilstand brengen van de truck, maar uit onderzoek is gebleken dat de Pool enkele uren voor de aanslag, die twaalf leven eiste en 48 gewonden, al was doodgeschoten.

De Europese Unie voerde in 2012 in dat alle nieuwe vrachtwagens verplicht een automatisch remsysteem moeten hebben. Een dergelijk systeem werkt met sensoren die reageren als er sprake is van een aanrijding.

Tunesiër opgepakt

Ook blijkt uit het onderzoek van de Duitse justitie dat de vermoedelijk dader Anis Amri vlak voor de aanslag nog berichtjes stuurde de Tunesiër die woensdag is opgepakt. „Broeder, alles is in orde als God het wil. Ik ben nu in de auto, bid voor me broeder, bid voor me", zou hij hebben geschreven.

Na de aanslag wist Amri te vluchten, maar werd hij uiteindelijk in Milaan door de politie doodgeschoten. In de tussentijd is hij hoogstwaarschijnlijk nog in Nederland geweest. Het Landelijk Parket maakte woensdag bekend dat hij op camerabeelden in Nijmegen is vastgelegd.

Eerder schreven Franse media al dat Amri via Nijmegen en Amsterdam naar Frankrijk en vervolgens naar Italië reisde.