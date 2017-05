Woningen onder twee ton schaars

Het gaat weer goed met de woningmarkt. Goed nieuws zou je denken, maar voor starters wordt het steeds lastiger een eigen woning te kopen: het aantal woningen onder de twee ton dat te koop staat, wordt namelijk steeds minder. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheekshop.

200.000

Het gaat met name om woningen tussen de honderdduizend en tweehonderdduizend euro die minder vaak te koop staan, de prijscategorie waarin de meeste starters hun eerste woning zoeken. Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars pleit ervoor om echt werk te maken van het bouwen van nieuwe woningen. "Ik vind dat het Rijk en de gemeenten pro-actiever hun rol moeten oppakken bij de nieuwbouwopgave van 80.000 woningen. Beleggers, ontwikkelaars en makelaars staan te trappelen om er een succes van te maken. Onze makelaars ervaren iedere dag in de praktijk dat er vraag naar is."

35.000

Waar er vorig jaar april zo’n 55.000 woningen onder de twee ton werden aangeboden, zijn dat er deze maand nog maar 35.000, zo meldt De Hypotheekshop.

2

Het blijft een goede tijd om een huis te kopen: de rentestanden zijn momenteel historisch laag. Als je nu een hypotheek aanvraagt en deze voor tien jaar vast laat zetten, staat je rentepercentage onder de twee procent. Als je je rente voor de gehele looptijd vastzet, kun je zelfs ook nog onder de drie procent rente blijven.

140.000

In totaal staan er op Funda deze maand rond de 140.000 woningen en appartementen als ‘te koop’. Daarvan staan er zo’n 45.000 met een vraagprijs onder de twee ton.

9

De huizenverkoop blijft verder nog wel stijgen. In 2016 zijn er zestien procent meer woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Ook de prijzen doen mee: woningen zijn volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars met maar liefst negen procent in prijs gestegen.

77

Als je een woning naar je smaak hebt gevonden, moet je overigens nog snel zijn ook. Gemiddeld staat een woning nu zo'n 77 dagen te koop voordat deze verkocht wordt: 31 dagen minder dan vorig jaar. Ongeveer tweederde van de woningen wordt binnen drie maanden verkocht.