Ook 2 minuten stil in trein en op station

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei is het ook 2 minuten stil in de trein en op het station. Om 20.00 uur wordt dan op de meer dan 400 stations en in de stationswinkels stilgestaan bij oorlogsslachtoffers.

Ook vinden op meerdere stations lokale herdenkingsbijeenkomsten plaats. Hier kunnen reizigers en spoormedewerkers de slachtoffers herdenken. Dit kan onder andere op station Alkmaar, Haarlem, Nijmegen, Arnhem Centraal, Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal. Naast de treinen, staan bij Arriva ook de bussen 2 minuten stil.

Fakkel

De machinisten en conducteurs dragen op 4 en 5 mei een fakkelspeldje op hun uniform; het officiële symbool van herdenken en vieren.