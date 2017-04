Weer komt een dictator campagne in Nederland voeren

Een maand na de rel met Turkije wil er opnieuw een buitenlandse leider in Nederland campagne komen voeren: dit keer wil het dictatoriale regime van Eritrea een partijbijeenkomst in Nederland houden. De Nederlandse overheid probeert te voorkomen dat het congres inderdaad plaats gaat vinden, want de bijeenkomsten staan erom bekend dat er spionnen worden gescout.

Dat meldt het blad One World op basis van interne mails van diverse ministeries. Eritrea organiseert elk jaar zo'n conferentie, en dit jaar zou die dus in Nederland plaatsvinden.

Is de situatie vergelijkbaar met de Turkse rel?

De diplomatieke rel met Turkije draaide om een minister die wilde komen speechen in verband met een referendum om Erdogan meer macht te geven. Dat is hier niet aan de orde: er zijn geen verkiezingen, maar het gaat om een 'normale' conferentie. Volgens het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken zijn er wel sterke aanwijzingen dat Yemane Gebreab, die wordt gezien als de tweede man van het regime, daarvoor naar Nederland komt.

De Nederlandse overheid bekijkt nu of Gebreab geweigerd kan worden, zoals ook gebeurde bij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Destijds wilde Nederland onrust bij de speech van de Turkse minister voorkomen, maar die ontstond alsnog toen een andere minister die toevallig in Duitsland was, per auto naar Nederland kwam. De huidige situatie is anders: de Eritrese conferentie moet juist op een rustige plek plaatsvinden, om te voorkomen dat die al te veel aandacht trekt. Waar dat precies is, is nog onduidelijk.

Wat is het voor conferentie?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de organisatie YPFDJ, die is gelieerd aan het Eritrese regime. De conferentie wordt elk jaar in een ander land in Europa en Noord-Amerika georganiseerd, en deze keer is Nederland aan de beurt. De YPFDJ is een omstreden organisatie; vorig jaar bepaalde de rechter dat het kan worden aangemerkt als „de verlengde arm van een dictatoriaal regime”.

Op de bijeenkomsten wordt onder meer over politiek gediscussieerd, staat in een persbericht te lezen. Er komen vaak leden van de Eritrese overheid spreken.

Waarom wordt de conferentie in Nederland georganiseerd?

Er zijn al langer zorgen over de „lange arm” van president Isaias Afewerki. Zijn aanhangers zouden politieke tegenstanders in Nederland intimideren. Er zou bijvoorbeeld gedreigd worden dat familieleden en vrienden in Eritrea gevaar zouden lopen. De hele Tweede Kamer pleit er al langer voor dat zulke intimidaties moeten worden aangepakt.

Vorig jaar stemde Nederland als enige Europese land tegen een voorstel om ontwikkelingshulp aan Eritrea te geven. Dat was een schop tegen het zere been van het Afrikaanse land, stelt One World. Door een conferentie te organiseren waar honderden aanhangers van het regime zouden moeten verschijnen, wil Eritrea een signaal afgeven.

Waar maakt Nederland zich zorgen over?

Uit de e-mails van de Nederlandse ministeries blijkt dat er 'sterke vermoedens' bestaan dat de bijeenkomst gebruikt gaat worden om „mensen te werven” voor het „Eritrese spionnennetwerk”. Ook zouden mensen onder druk worden gezet om bij de conferentie aanwezig te zijn. In voorgaande jaren gingen aanhangers van het regime zelfs de deuren af om Eritreeërs te intimideren.

Daarnaast wil de Nederlandse regering voorkomen dat buitenlandse overheden, waaronder die van Eritrea, zich blijven bemoeien met migranten die naar Nederland zijn gekomen. Op de conferenties krijgen gasten doorgaans te horen hoe ze het regime van Eritra kunnen dienen.

Hoeveel Eritreeërs zijn er in Nederland?

Naar schatting gaat het om zo'n 20.000 mensen. Een deel daarvan is tijdens de onafhankelijkheidsoorlog naar Europa gevlucht, die tot 1991 woedde. Maar het grootste deel is de afgelopen jaren hierheen gekomen, voornamelijk vanwege de dienstplicht. Kinderen moeten vanaf 15 jaar in dienst, en ook volwassenen moeten zeker anderhalf jaar dienen. Ze worden gedwongen zwaar werk te doen.

Daarnaast worden de tegenstanders van president Isaias Afewerki zonder proces opgesloten, schrijft Amnesty International. De meeste asielaanvragen worden dan ook goedgekeurd.