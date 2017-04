Waldemar Torenstra: Ik hoop zó dat het zin heeft

Acteur Waldemar Torenstra (43), bekend uit onder meer de tv-serie Vechtershart, is deze week in het noorden van Irak. Als ambassadeur van Stichting Vluchteling bezoekt hij er verschillende vluchtelingenkampenkampen.

Als Metro hem belt om te vragen hoe het gaat, klinkt hij een beetje moe, maar vooral strijdbaar over wat hij op dit moment meemaakt. „Als een spons probeer ik alles hier in me op te nemen zodat ik aan Nederland kan vertellen wat er hier gebeurt. En vooral waarom die noodhulp zo ontzettend hard nodig is.”

Hij is er pas sinds zaterdag, maar nu al heeft hij zoveel gezien dat hij er wel tien interviews over kan geven. „Het is vooral heel veel. Het is onwerkelijk om in een gebied te zijn waar zowel de oorlog vlakbij is - gisteren hoorde ik een paar kilometer verderop de bommen inslaan - als ook een plek waar mensen in de vluchtelingenkampen weer een beetje een bestaan proberen op te bouwen.”

Elke paar kilometer een kamp

Op dit moment vinden zo’n 3 miljoenen mensen opvang in Irak en hebben meer dan 11 miljoen mensen er humanitaire hulp nodig. Er is sprake van een ernstig tekort aan drinkwater, voedsel en medicijnen. Vanuit de stad Duhok bezoekt Waldemar dagelijks verschillende vluchtelingenkampen in het gebied ten noorden van de deels door IS bezette stad Mosul. „Elke paar kilometer is er een kamp. Sommige daarvan zijn er al langer, anderen zijn nieuw.”

De mensen die bij de kampen aankomen, hebben vaak al dagen geen eten of drinken meer gehad, vertelt Waldemar. „Mensen eten katten en gras, soms soms zelfs bladzijden uit boeken om maar iets in hun maag te hebben. Ze zijn bij aankomst totaal ontredderd. Ik zag kinderen die hier zonder hun ouders aankomen en andersom; families zijn uit elkaar getrokken. Ook arriveren er zieke mensen die al weken geen medicijnen meer hebben gekregen.”

De noodhulp waarvoor er straks in juni tijdens de Nacht van de Vluchteling geld wordt ingezameld, is hard nodig in deze kampen. Waldemar: „Voedsel, drinkwater, medische zorg; alles wat een mens basaal nodig heeft om een menswaardig bestaan te leiden.”

Hoop

Op de opvanglocaties waar mensen al wat langer zitten, gloort een beetje hoop: „De mensen die in deze kampen wonen, zijn mensen zoals jij en ik. Mensen die altijd gewend zijn geweest aan vrijheid. Je ziet dat er dan langzaam kleine stadjes ontstaan, omdat ze kapperszaken en kleine kruidenierswinkels beginnen. Ze worden daarin ook gestimuleerd omdat het hen zo snel mogelijk hun economische onafhankelijkheid terug kan geven.”

Ook sprak hij er een man die er al vijf jaar zat. „Vijf jaar al zat hij in een huisje gemaakt van platen en wat stenen, dat kan je je toch bijna niet voorstellen? Hij zei: voor mijn leven is er geen hoop meer, maar voor mijn kinderen ga ik door. Voor hen wordt het beter.”

Vrijdag vliegt Waldemar weer terug naar Nederland. „Als je in Nederland aan vluchtelingen denkt, lijkt het heel ver van je af te staan. Hier heb ik dat totaal andersom: Nederland lijkt ontzettend ver weg. Ik spreek de hele dag alleen maar mensen die hun leven in de waagschaal leggen. Ik fungeer op het toppen van mijn kunnen om al hun verhalen tot me te nemen. Ik merk dat mijn spons nu wel vol begint te raken, maar tot vrijdag hou ik het vol.” Want, zo besluit hij: „Ik hoop gewoon zo dat het zin heeft wat we hier aan het doen zijn.”

40 km lopen in de nacht

Hoe ver zou jij ’s nachts lopen uit angst voor geweld? Duizenden deelnemers lopen in de nacht van 17 op 18 juni 40 kilometer tussen Rotterdam en Den Haag, Nijmegen en Arnhem en dit jaar voor het eerst ook in Amsterdam. Zij zamelen zo geld in voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd. In Amsterdam loopt Waldemar Torenstra zelf ook mee. Iedereen die wil meedoen of deelnemers wil sponsoren, kan terecht op www.nachtvandevluchteling.nl.