‘Spoorloper, besef je wel wat je met mij doet?’

Er zijn spoorlopers die stoer willen doen, spoorlopers die de weg af willen snijden, spoorlopers die er het kwaad niet van inzien. Maar zij zien ook niet wat hun daad met de machinist doet. „Jij ligt nu hoogstwaarschijnlijk veilig in je bedje te slapen. Gelukkig maar. Ik zou ook willen slapen, want morgenvroeg moet ik weer werken. Maar het lukt me niet omdat jij me heel erg heb laten schrikken vanmorgen.”

Arriva-machinist Janine Hoogeveen deelt haar emotionele verhaal op Facebook en dit is inmiddels duizenden keren gedeeld. Het is een waarschuwing voor kinderen om niet te spelen op het spoor, maar ook een manier om het incident van zich af te schrijven. „Aan het jongetje van een jaar of 10 dat vanmorgen om 11.10 vlakbij de Nijbracht in Emmen op het spoor ging staan toen er een trein aan kwam”, begint Hoogeveen haar verhaal. „Waarom deed je dat? Om stoer te zijn tegenover je vriendjes en vriendinnetjes die aan de kant stonden te lachen?”

„Heb jij enig idee wat er had kunnen gebeuren? Stel dat je tijdens het wegrennen was gestruikeld! Hadden je vriendjes het ook grappig gevonden als dat was gebeurd en ik je voor hun ogen had overreden?” Hoogeveen waarschuwt dat het spoor geen speelplaats is. „Ik hoop dat je dit leest en dat je, ondanks je jonge leeftijd, beseft wat er fout had kunnen gaan en wat de gevolgen voor jou, je familie, je vriendjes én voor mij waren geweest.”

'Je kijkt naar mij, ik naar jou'

Hoogeveen krijgt onder haar bericht honderden steunbetuigingen van mensen die haar een hart onder de riem willen steken. Zo ook van Jan Mondria. Hij heeft vorig jaar hetzelfde meegemaakt en vertelt wat voor impact dat op zijn leven heeft. Hij stond oog in oog met een jongeman van rond de 20 jaar die op een overweg stond. Mondria had hem niet gezien omdat hij in zijn grijze kleding niet opviel. Ook hij spreekt deze jongen toe op Facebook.

„Op nog geen 60 meter bij je vandaan nader ik jouw met 35 meter per seconde, zo’n 130 kilometer per uur. Jij loopt door, niet gehaast en blijft staan. Je kijkt naar mij, ik naar jou. En je besluit op het laatste moment om toch voor het leven te kiezen.”

Tot hel gemaakt

„Die 3 a 5 seconden heb je het voor mij tot een hel gemaakt. Wachtend op iets wat niet kwam. Jij liet mij denken wat te doen. Moet ik nog een noodstop voor je maken? Ik kan je niet meer ontwijken en weet dat het zal gebeuren. Die 3 seconden dat ik je naderde. Een hel. Ook omdat je mij aankeek.”

Geschrokken moest Mondria binnen een paar seconden beslissen of hij een noodstop moest maken. Dit zou ook gevolgen hebben voor de treinreizigers, de conducteurs en jongen met hete koffie op zijn rug die zich in de trein bevonden. Een noodstop had misschien wel gewonden betekend. Mondria besloot het niet te doen, want voor het leven van de jongeman had het geen verschil gemaakt.

In Amersfoort werd Mondria opgevangen en van de trein gehaald. „Ik dacht nog: het gaat mij lukken de rest van de dag. Maar nee. Tijdens de koffie en praten, kwam ik los. Donders, dat is een andere Jan. En je mag het rustig weten; de tranen liepen mij over de wangen. Zeker omdat dit de tweede keer was deze week. Voorlopig blijf ik even thuis. Ik zie in de spiegel eenzelfde Jan, maar van binnen is het anders. Die 5 seconden. Nooit geweten dat het zo lang kon duren.”

Meer spoorlopers

In 2016 kreeg ProRail 3105 meldingen van spoorlopers. Dat zijn er 200 meer dan het jaar daarvoor. Dit zorgde ervoor dat 16.359 treinen vertraging opliepen en ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming arriveerden.

ProRail houdt regelmatig campagnes om mensen te wijzen op de gevaren van op het spoor lopen. Ook voeren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) dagelijks controles uit. Als zij iemand op of langs het spoor aantreffen, kunnen zij de overtreder een boete geven van 140 euro plus 9 euro administratiekosten.