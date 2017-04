Respect voor schoonmakers hard nodig

Marieke Vos is schoonmaakster in onder andere een studentenflat in Groningen. Vorige week uitte zij in haar lezerscolumn haar frustraties over haar werk in de flat. Niet alleen over de ranzige dingen die ze tegenkomt, maar vooral over de manier waarop de studenten op haar reageren. Tijd om eens wat respect te kweken voor onze schoonmakers, zegt zij. Vele tientallen reacties kwamen binnen van Metro-lezers die het met haar eens zijn.

Behandeld als minderwaardig

Marieke vertelt over haar grootste frustratie: „Je wordt of genegeerd, of achter je rug om belachelijk gemaakt. Ik word simpelweg nauwelijks opgemerkt. Het gebeurt weleens dat ze je recht aankijken terwijl ze de kruimels op de grond gooien. Vorige keer nog was er een meisje dat met haar huisgenoot praatte over dat ze het zo erg vond dat mensen nooit het personeel begroetten. En dat terwijl ik een halve meter verder stond te vegen. Ik heb toen even heel sarcastisch vrolijk goedendag gezegd: toen stond ze wel even te blozen. Er is zo weinig respect voor hetgeen ik doe. Wat me het meeste ergert, is dat er zo gigantisch neergekeken wordt op wat er gedaan wordt. Je wordt behandeld als zeer minderwaardig.”

Dat het in dit geval studenten zijn, stoort haar helemaal. „Dit zijn mensen die een hoge opleiding doen, die straks ook hoge posities gaan bekleden en leiding gaan geven. Het is toch niet normaal dat je zo met mensen omgaat?”

‘Zonder schoonmakers staat alles stil’

Melanie Klerx van werkgeversorganisatie OSB voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland vertelt: „Mijn wenkbrauwen gingen ook even omhoog toen ik het verhaal van Marieke las. Dit is wel een incident dat je gewoon niet wil.” OSB werkt er samen met werkgevers aan om het respect jegens schoonmakers te vergroten. „Vanuit de bedrijven zelf gebeurt er heel veel. Zij realiseren zich heel goed wat de waarde is van die mensen. Het hoeft niet gelijk een groot plan te zijn, het gaat erom dat je gewoon met elkaar omgaat.” Samen met werkgevers en werknemers in de branche kijkt OSB onder andere naar goed werkgeverschap. Zij doen bijvoorbeeld ook mee aan de Dag van de Schoonmaker. „Schoonmakers zijn mensen die heel hard werken en die ervoor zorgen dat je fijn kunt wonen of leven. Zonder schoonmakers staat alles stil. Een schoonmaker is ook gewoon een mens: ga met elkaar om zoals je zelf ook zou willen”, zegt Melanie.

Metro-lezers boos

Veel Metro-lezers zijn het met haar eens, zo blijkt uit de reacties.

Matheus: „Mensen die hun eigen woonruimte niet fatsoenlijk schoon kunnen houden, verdienen het om in hun eigen stront te leven. Een beetje respect voor de mensen die er niet vies van zijn om ook het vuile werk te doen, zou op zijn plek zijn.”

Bas: „Beetje jammer dat nu veel studenten worden weggezet als respectloos en viezeriken. Ik ben ook student, zit ook op kamers. Ik help gewoon mensen als dat nodig is. Mijn kamer en de ruimtes die ik gebruik, zijn schoon en ik heb respect voor de ‘mindere baantjes’, aangezien mijn ouders ook gewoon hard moeten werken voor de centen. Wij studenten zijn echt niet allemaal zo!”

Patricia: „Schoonmakers zijn de belangrijkste mensen in de maatschappij en worden het minst betaald, om nog maar te zwijgen over de waardering. We willen allemaal in een nette en frisse omgeving wonen en werken, maar degenen die we een tientje in de handen duwen om de rotzooi op te ruimen van anderen worden per omgaande met de nek aangekeken.”

Liesbeth: „Als de directeur veertien dagen met vakantie is, merkt niemand dat, maar o wee als de schoonmaker een dag niet is geweest!”

Wendy: „Wat mij vooral stoort is de mening om op de een of andere manier superieur te zijn ten opzichte van anderen. Wie heeft die jongens en meisjes ooit geleerd dat je andere mensen als voetveeg moet behandelen? Is dat stoer?”

Arend: „Lieve mevrouw de schoonmaakster, u bent zo een beetje onmisbaar in Nederland geloof me. Ik zal u vertellen dat we in Nederland best zonder ministers kunnen, een half jaar zelfs, maar niet een zelfde periode zonder mensen zoals u. Ik heb heel veel respect voor u en al uw collega’s.”

Marieke hoopt dat de houding jegens schoonmakers verandert, dat er meer respect voor schoonmakers zal zijn. „Sowieso zou het goed zijn als mensen een soort basis van huishoudskills demonstreren, maar het belangrijkste is de manier waarop je met elkaar omgaat. Al zeg je misschien alleen maar even goedemorgen.”

Verbetering

Alle minachting en de vuiligheid ten spijt: stoppen met het schoonmaakwerk zal Marieke voorlopig niet doen. „Het zijn de excessen, het is echt niet zo dat alle mensen zo zijn: er zitten ook heel leuke en aardige mensen tussen. Als schoonmaker moet je gewoon lol in je werk proberen te houden, maar laat ook niet zomaar over je heen lopen. Het werk is leuk genoeg om nog een poos te blijven doen, zeker als de mensen wat vriendelijker worden.” Ze heeft er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen, zeker gezien de vele reacties van Metro-lezers. Of de schuldigen in Groningen daarbij zitten, is nog maar de vraag. „Ik heb het ze niet laten lezen, maar het was in ieder geval wel verrassend veel schoner deze week, een stuk minder gorigheid in huis!”

Lees ook: Kutschoonmaker

Schoonmakers in het zonnetje

Speciaal om de schoonmakers van Nederland een hart onder de riem te steken, roept Metro op om jouw schoonmaker in het zonnetje te zetten. Doe deze week iets aardigs voor jouw schoonmaker en stuur het bewijs ervan naar Metro via Facebook of Instagram.