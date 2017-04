Politievlogger Jan-Willem: Geen melding is hetzelfde

Jan-Willem Schut (32) is bijna een jaar geleden begonnen met het vloggen van zijn werk als politieagent in het basisteam Almere Buiten Hout. Inmiddels verschijnen zijn videoverslagen iedere week op de tijdlijn van bijna 90.000 YouTube-abonnees.

De populaire politievlogger, ook wel bekend als #PAB247, probeert met zijn video’s vooral verbinding te creëren en de interactie aan te gaan met de jeugd. Elke zondag neemt hij de kijkers mee in een ‘gewone’ werkdag. Wat komt er bij kijken bij een zwaar ongeval? Hoe worden hennepplantages ontmanteld? En welke spullen draagt een politieagent bij zich?

„De prioriteit ligt natuurlijk bij mijn gewone werkzaamheden als politieagent”, vertelt Jan-Willem. „Een groot gedeelte van de beelden komen van mijn bodycam, die altijd aanstaat. Andere beelden maak ik achteraf met mijn telefoon.”

Geweld

Jan-Willem begon met vloggen om het publiek meer inzicht te geven in de werkzaamheden van de politie. Volgens de agent verschijnen er regelmatig filmpjes op social media waarin te zien is dat collega’s veel geweld gebruiken.

„Het vertrouwen en de steun van burgers is belangrijk voor het gezag van de politie, maar er heerst veel onwetendheid over waar de precieze mogelijkheden van de politie liggen”, aldus Jan-Willem. „Door middel van het vloggen hopen we dat mensen een completer beeld van onze werkzaamheden krijgen. Natuurlijk horen bekeuringen uitschrijven en ‘boeven vangen’ ook tot ons werk, maar er ontstaat vaak een scheef beeld: wat er vooraf is gegaan, wordt niet altijd duidelijk. Geen melding is hetzelfde.”

De vlogs werpen hun vruchten af. Waar sommige jeugdige bewoners eerst een negatieve connotatie hadden bij de politie, merkt Jan-Willem dat het imago van de politie langzaam maar zeker verbetert. „De meldingsbereidheid is groot. Jongeren stappen makkelijk naar mij of een collega, omdat ze ons hebben gezien op YouTube. Jongeren nemen daardoor makkelijk contact op, de jeugd heeft meer respect voor ons werk gekregen. Dat vind ik mooi.”

Enzo Knol

Na bijna negentig vlogs is Jan-Willem uitgegroeid tot een ware YouTuber. Toch was de wereld van het videobloggen een hele ontdekingstocht voor de agent. „Ik ben opgeleid als agent en niet als communicatiemedewerker. Filmen en monteren was dan ook volledig nieuw voor mij.”

Gelukkig hoefde Jan-Willem niet zelf het wiel uit te vinden: hij keek bij andere YouTubers als Enzo Knol voor inspiratie en kreeg tips vanuit de lokale omroep. Maar de aandacht die het vloggen met zich meebracht, dáár moest de Almeerse agent toch echt wel even aan wennen.

„Tijdens mijn eerste Meet-en-Greet kwam er een horde fans op mij af”, lacht Jan-Willem. „Al die gillende meisjes: dat was even wennen”. Inmiddels weet Jan-Willem alles over het reilen en zeilen van het vloggen en voelt ook het publiek feilloos aan waar de grens ligt. „Als mensen zien dat ik bezig ben, houden ze gepaste afstand. Dat is het mooie van het uniform: ze weten wanneer ze moeten stoppen en wanneer het tijd is om een gesprekje aan te knopen.”

Trots

Als het aan de agent ligt, is hij nog lang niet uitgevlogd. „De Nederlandse politie bestaat uit circa 65.000 collega’s, die zich iedere dag inzetten om de samenleving een stukje veiliger te maken. Ik hou van mijn werk en groei nog iedere dag. Als agent, maar ook zeker als vlogger.”