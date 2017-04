Moet je je kind op schoot nemen in een drukke trein?

Iedereen heeft er wel ervaring mee: moeten staan in een trein, bus of tram. Het schijnt erbij te horen als je veel met het openbaar vervoer reist, maar is het ook altijd nodig? Vaak ziet mijn tante namelijk moeders met kleine kinderen waarvan zij denkt: kan dat kind niet op schoot om plaats te maken voor mij?

Hierover ontstond onlangs een discussie in de familie. Mijn tante vindt het niet meer dan normaal dat in een drukke trein een kind op schoot genomen wordt. Waarom zou een volwassene moeten staan als het kind makkelijk op schoot kan?

Een oom vindt echter dat een kind net zoveel recht heeft op een zitplaats als een volwassene. Want vanaf de leeftijd van 4 jaar oud moet voor een kind ook betaald worden. Ook al is dit maar 2,50 euro, het geeft net zoveel recht op een zitplaats volgens hem.

Wat vind jij?