Mannen opgepast! Kans op baanovername door robot

Heb jij een ‘echte’ mannenbaan, zoals metaalbewerker, lasser of fietsmonteur? Pas dan maar op. Uit een analyse van Jobpersonality blijkt dat de kans op overname door een robot beduidend hoger is bij de typische mannenberoepen dan bij vrouwenberoepen.

Op basis van cijfers van het CBS berekende het vakblad de verhouding mannen en vrouwen in beroepen en kwam met een top 10 van typische mannen- en vrouwenberoepen. Door deze beroepen naast zogenaamde ‘robotiseringspercentages’ te leggen, afkomstig uit een onderzoek van de universiteit van Oxford, kon worden geconcludeerd dat de kans op vervanging door een robot gemiddeld hoog is bij de top 10 mannenberoepen, namelijk 62 procent. Bij de vrouwenberoepen is die kans met 38 procent een stuk minder groot.

Mannen- en vrouwenberoepen?

Natuurlijk zijn beroepen niet seksegebonden, maar er is in Nederland wel een aantal beroepen waarin mannen of vrouwen duidelijk domineren. Zo blijkt dat maar liefst 97 procent van de medisch praktijkassistenten (zoals een tandartsassistent) vrouw is. Ook functies als apothekersassistent, secretaresse, verzorgende en pedagogisch medewerker worden met name gevuld door vrouwen.

Daarentegen zijn er werkvelden waarbij je (bijna) nooit een vrouw tegenkomt. Sterker nog, volgens de cijfers van het CBS zijn er enkel mannelijke elektronische ingenieurs, metaalbewerkers en lassers. Ook de kans dat jouw timmerman, machinemonteur of automonteur een vrouw is, is met een paar procent zeer klein.

Fysieke werkzaamheden

De grotere kans op overname door een robot bij mannenberoepen, heeft vooral van doen met het type werkzaamheden dat wordt verricht. In de bouw of techniek vinden met name fysieke werkzaamheden plaats en die zijn relatief makkelijk te automatiseren of door robots te vervangen. De vrouwenberoepen bestaan met name uit werkzaamheden met een sociale/dienstverlenende aard en zijn om deze reden moeilijker te automatiseren.

Toch zijn er ook binnen de top 10 grote verschillen met betrekking tot robotisering. De nummer 1 van de mannenberoepen, elektronisch ingenieur, heeft namelijk een robotiseringpercentage van maar 3 procent, terwijl het percentage bij ‘vrouwenberoepen’ als kassamedewerkers en secretaresses boven de 95 procent ligt.

Is jouw baan robotproof?