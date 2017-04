Maak een #strayfie voor zwerfdierendag

Het is dinsdag zwerfdierendag. Zes jaar geleden is deze dag in het leven geroepen door diverse organisaties in Nederland om aandacht te vragen voor zwerfdieren. Zelf meedoen kan ook: maak bijvoorbeeld een #strayfie!

Mededogen

De zwerfdierendag blijkt nog hard nodig, ook al zijn er in Nederland dan wellicht minder zwerfdieren dan in landen als Spanje of Mexico. “Honden en katten zouden een huis moeten hebben, maar zwerfhonden en –katten hebben dat niet”, zo staat te lezen bij de organisatie achter de wereldzwerfdierendag. “Zij lijden een armoedig en in sommige gevallen vreselijk leven op straat. Ze zijn vaak ondervoed, hebben last van extreme kou en warmte en kunnen ziek zijn of worden. Vaker nog worden ze achtervolgd of mishandeld door vijandige of gewelddadige mensen. Maar wij, als mensen die om dieren geven, kunnen iets doen. Dit is de dag om mededogen te tonen en actie te ondernemen voor zwerfdieren over de hele wereld.”

Zelf meehelpen

Je kunt zelf ook iets doen op zwerfdierendag. De tips van de organisatie:

Maak een #strayfie

Vertel iedereen die het maar horen wil over zwerfdierendag en het doel ervan

Steun een zwerfdierenorganisatie of je lokale opvangcentrum, dierenambulance of asiel

Zwerfdieren voorkomen

In Nederland moeten honden verplicht gechipt worden, daardoor zie je in Nederland dus weinig tot geen zwerfhonden op straat. Voor katten en andere huisdieren is chippen nog niet verplicht, waardoor deze dieren dus, als ze op straat terecht komen, een grotere kans lopen om niet meer thuis te komen. Belangrijk is ook om, als je je dieren wel chipt, de gegevens van de chip up-to-date te houden: vergeet bijvoorbeeld niet om een verhuizing door te geven.

Elke dag zwerfdierendag

Bij dierenorganisaties lijkt deze speciale dag voor zwerfdieren nog niet echt hoog op de prioriteitenlijst te staan, vooral omdat zij elke dag al druk bezig zijn zwerfdieren een beter bestaan te geven.

Yolande Schotel, woordvoerder van Amivedi, wist naar eigen zeggen niet eens van het bestaan van de zwerfdierendag af en haar organisatie doet er dan ook niets speciaals mee. Amivedi werkt als registratiedienst: mensen kunnen gevonden of vermiste dieren aan hen doorgeven en Amivedi helpt dan de dieren terug naar de rechtmatige eigenaar te brengen. Zwerfdieren zijn er nog genoeg volgens Schotel: “We krijgen elk jaar zo’n 77.705 meldingen en hebben jaarlijks 32.500 gevonden dieren. Daarvan wordt maar een derde deel opgelost, de rest heeft dus geen baasje.” Jammer, vindt ze. Chippen is volgens haar dé oplossing, bij katten net zo goed als bij honden, zodat elk dier weer terug naar huis kan.

De dierenambulance in Den Haag, die elk dier ophaalt, verzorgt en laat opvangen dat gevonden wordt in de regio Den Haag en omgeving, is momenteel volop bezig met een verhuizing, maar blijft desondanks doorgaan met het helpen van zwerfdieren: “We vangen alle huisdieren op, behalve als het heel gespecialiseerde gevallen zijn, zoals slangen of een ander reptiel. Als ze gezond zijn, gaan ze naar een asiel, als ze ziek of gewond zijn, verzorgen we ze en vangen we ze hier op totdat ze naar het asiel kunnen”, zegt een woordvoerder. Het werk voor zwerfdieren houdt nooit op en het went ook nooit, vertelt ze: “Gedumpte dieren blijven altijd schrijnend, zeker als ze verwaarloosd zijn.” Eén geval weet ze zich nog goed te herinneren, ook al is dat inmiddels al een aantal jaar geleden. Dat ging om een konijn dat de eigenaar had achtergelaten in een opslagbox en dat geprobeerd had zich een weg uit de kooi, door de tralies heen, had proberen te knagen. Hulp aan zwerfdieren houdt nooit op, zegt zij. “We hebben in Nederland geen zwerfhonden, daar is een reden voor, het chippen is verplicht en daar hebben hard aan gewerkt met z’n allen, maar we mogen ze niet vergeten. Eigenlijk is het voor ons elke dag zwerfdierendag.”