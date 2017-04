Lintjesregen: ook Henk Schiffmacher spelt er een op

Een dag voor Koningsdag vindt traditiegetrouw de lintjesregen plaats. Onder andere tatoeëerder Henk Schiffmacher, presentatrice Astrid Joosten en BMX’er Raymon van Biezen mogen er vandaag eentje opspelden. Want wie zich inzet voor de maatschappij, maakt kans op een heuse Koninklijke onderscheiding.

Vandaag worden er 2818 lintjes in drie verschillende ridderorden uitgedeeld. Dat gebeurt ook op Aruba (13 lintjes), Curaçao (10 lintjes), Bonaire (5 lintjes) en Sint-Maarten (3 lintjes).

Hoe krijg je een lintje?

Om kans te maken op een koninklijke onderscheiding moet je door iemand anders worden voorgedragen. Dat gebeurt via de gemeente van de woonplaats van de kandidaat. Dit jaar zijn er 3177 voordrachten gedaan voor de lintjesregen. 359 voorstellen werden afgewezen.

Een voorstel moet eerst door een ander worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Wat volgt is een flinke procedure: het dossier gaat langs verschillende instanties. Eerst langs de commissaris van de Koning, daarna langs de Kanselarij der Nederlandse orden en uiteindelijk bij het Kapittel voor de Civiele orden. Dit Kapittel adviseert uiteindelijk de minister of iemand een lintje verdient en een eventueel positief advies wordt weer doorgezet naar de Koning.

Jong geleerd, oud gedaan

Voor een lintje moet je natuurlijk wat bereikt hebben in het leven. Niet zo gek dat de gemiddelde leeftijd doorgaans zestig jaar is. De jongste ontvanger van een lintje vandaag is BMX’er Raymon van der Biezen (1987). Hij is meervoudig Nederlands kampioen en werd vierde bij de Olympische Spelen van 2012. Ook zet hij zich al jaren in voor verschillende fietsclubs.

Mevrouw N. De Groot is met de respectabele leeftijd van 99 jaar de oudste ontvanger van een lintje dit jaar. Zij is vanaf 1936 actief als vrijwilliger bij het Leger des Heils.

Retourneren bij dood

In principe is zo’n lintje van de staat en krijg je ‘m in bruikleen. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat een lintje na het overlijden wordt verhandeld. Als iemand komt te overlijden met een lintje, dan krijgen nabestaanden een brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden met de vraag het lintje kosteloos op te sturen of een borgsom te betalen.

Rambam flikte het

De traditionele lintjesregen blijkt niet helemaal waterdicht. Het lukte televisiemaker Jelte Sondij in 2015 een lintje te ontvangen met ‘een paar verzonnen projecten en een plakbaard’. Dat deed hij voor het programma Rambam. Met de uitzending wilden de programmamakers bewijzen dat lang niet alles grondig wordt gecheckt.

Meer lintjes in het zuiden

Bijzonder maar waar: verhoudingsgewijs worden in het zuiden van het land meer lintjes uitgereikt dan in de rest van Nederland. Dat zou te verklaren zijn omdat men daar de lintjescultuur ‘intensiever’ zou beleven.

Ga maar na: van de 2818 lintjes worden er vandaag 539 uitgereikt in Zuid-Holland, 522 in Noord-Brabant en en 346 in Gelderland.

Echte helden, díe verdienen een lintje

Heb je iemand uit een brandende woning gered of ben je in de gracht gesprongen om een drenkeling te redden? Dat vraagt om een lintje! Hiervoor is de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in het leven geroepen.