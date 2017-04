Koningsdag wordt kouder dan kerst

Zoals het er nu naar uitziet, zaten we er met kerst warmer bij dan aankomende Koningsdag. Volgens de weervoorspellingen komt het kwik donderdag overdag niet boven de 9 graden en wie Koningsnacht de straat al op gaat, mag zeker zijn thermo-ondergoed opzoeken.

De temperaturen liggen in de nacht van woensdag op donderdag rond het vriespunt, meldt het KNMI. 's Ochtends is er kans op een bui, met hagel en onweer. Alle fanatieke verkopers op de vrijmarkt kunnen dus maar beter een tentje aanschaffen.

Twijfelachtig record

Vorig jaar beleefden we al de koudste koninklijke feestdag sinds 1985, toen werd het in De Bilt niet warmer dan 10,7 graden, schrijft Weeronline. Dit jaar wordt het dus nog kouder, slechts zo'n 9 graden. Daarmee zetten we een nieuw record op de kaart: de koudste koninklijke feestdag sinds 1979.

Met kerst was het nog zo'n 12 graden en daarmee dus warmer dan op de aanstaande feestdag in april. De koudste koninklijke feestdag ooit was Koninginnedag 1970, toen werd het maximaal 8,6 graden. Toen was de zon de hele dag niet te zien. Aanstaande donderdag zou onze gele vriend wel af en toe een knipoog moeten geven, maar dan vooral in de middag.