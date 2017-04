Koning pakt na 18 jaar weer de trein op Koningsdag

Voor het eerst in 18 jaar reist de koninklijke familie met de trein naar de gemeente die zij bezoeken op (het huidige) Koningsdag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven hiermee op donderdag 27 april het goede voorbeeld.

Het koninklijk gezelschap arriveert per koninklijke treinwagon op het station van Tilburg. In 1999 werd deze voor het laatst ingezet op deze nationale feestdag. Destijds gebruikte koningin Beatrix de trein bij haar bezoek aan Houten. Waar het koninklijk gezelschap opstapt, wordt geheim gehouden om de aandacht niet af te leiden van de eindbestemming. Tilburg roept overigens ook overige bezoekers van buiten de stad op om de trein te nemen.

Spoorzone

Koning Willem-Alexander en zijn familie krijgen de stad te zien aan de hand van een in verschillende varianten terugkerende ’Tilburg tune’ en dertien thema’s (vanwege het netnummer 013). In eerste instantie gebeurt dat in de Spoorzone, het nieuw ontwikkelde gebied in de oude NS-werkplaatsen naast het station. Daarna zijn er meer ’publieksmomenten’ wanneer het gezelschap zich onder het spoor door naar het Piusplein in het centrum begeeft waar onder andere Guus Meeuwis en Gers Pardoel voor het slotakkoord zorgen.

Miljoen euro

De Brabantse stad heeft een miljoen euro uitgetrokken voor de ontvangst van het vijftien man sterke Oranje-gezelschap en de festiviteiten rond hun komst op Koningsdag. Daar zijn de kosten voor beveiliging niet bij inbegrepen. Burgemeester Peter Noordanus wil vooraf niets zeggen over verscherpte maatregelen. Maar van recente terreuraanslagen in het buitenland is wel geleerd, zo vertelde hij vorige maand bij de presentatie van de plannen.