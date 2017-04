'Konijnen zijn veel gelukkiger met z’n tweeën'

Een mooi, nieuw hok, voldoende stro, een drankflesje en een lekker worteltje erbij. Het houden van een konijn lijkt zo simpel. Toch komt er meer bij kijken dan veel mensen zich realiseren en dat heeft grote gevolgen: tienduizenden konijnen in Nederland zijn ongelukkig.

De Dierenbescherming en de brancheorganisatie voor de huisdierensector Dibevo lanceren een project om impulsaankopen van het populaire huisdier te helpen voorkomen. Want de verleiding om een jong konijntje mee te nemen in dierencentra kan groot zijn en, zo stelt beleidsmedewerker van Dibevo Gerrit Hofstra, niet iedereen realiseert zich dat je een dier koopt voor een langere periode.

Het konijn staat op nummer 4 op de lijst van meest gehouden huisdieren in Nederland; er zijn er ongeveer 1,2 miljoen van. Helaas hebben veel consumenten spijt van hun aankoop, en dan vind je ze bijvoorbeeld terug op Marktplaats of in de natuur. „In het park zie je soms dat de wilde gemeenschap zich mengt met tamme konijnen, en dat gaat niet altijd goed samen. Een tam konijn redt het meestal niet in het wild”, aldus Niels Dorland, persvoorlichter van de Dierenbescherming.

Opmerkelijke samenwerking

Om te voorkomen dat konijnen in de opvang belanden (jaarlijks zijn dit er 5000 tot 6000) en om konijnen een langer en gelukkiger leven te geven, slaan Dierenbescherming en brancheorganisatie Dibevo de handen ineen. Dat is best een opmerkelijke samenwerking. „We hebben in het verleden gezegd dat we willen dat alle dierenwinkels stoppen”, begint Dorland.

„De winkels gaven echter aan dat de opvang niet genoeg is om aan de vraag naar konijnen te voldoen. Dan verplaatst de handel zich naar schuurtjes, waar het niet zichtbaar is. We kunnen dus beter gezamenlijk de handel reguleren.” Ook Hofstra stelt dat er gemeenschappelijke grond is gevonden. „Ondanks dat de Dierenbescherming en de dierenbranche verschillende blikken hebben, is voor beide dierenwelzijn een belangrijk issue.”

Eenzaam

Vier winkels in Maastricht, Middelburg, Gouda en Waddinxveen doen mee met het winkelconcept ‘Happy Konijn’ waarin het informeren van de consument over het houden en verzorgen van konijnen centraal staat. Het belangrijkste advies dat de verschillende partijen geven: zorg voor een maatje. Op dit moment houdt maar liefst 63 procent van de konijneneigenaren één konijn, terwijl konijnen sociale dieren zijn. „Het zijn echte groepsdieren die behoorlijk kunnen wegkwijnen als ze alleen moeten leven”, stelt de Dierenbescherming.

De gevolgen van eenzaamheid kunnen dan ook groot zijn. „Konijnen kunnen daardoor gestoord gedrag vertonen, zoals het likken aan de tralies, zich terugtrekken of juist erg agressief worden”, vertelt Dorland. Gedrag dat uiting geeft aan de frustraties dus. „Je hele leven zonder soortgenoten in een krap hok zitten, stel je het zelf voor.” Bovendien, zo stelt Dorland, kan een konijn veel ouder worden dan nu vaak het geval is: „Maar liefst 80 procent van de konijnen wordt niet zo oud als konijnen normaal kunnen worden.”

De juiste match

Als de consument op zoek is naar een tweede konijn, wordt door de winkels verwezen naar dierenopvangcentra. „Konijnen zijn een stuk gelukkiger met z’n tweeën, mits er een match is”, stelt Peter de Klerck, eigenaar van dierenwinkel Diertotaal Utopia. „Daarom verwijzen wij, als mensen daarvoor openstaan, naar een dierenopvang. Zo kun je met je volwassen konijn op zoek gaan naar de juiste match.”

Of dit nadelig is voor de omzet van de winkel? „Nee hoor, er zijn veel mensen die juist weer beginnen aan een nieuw konijn, en het biedt ook weer nieuwe kansen, om andere dingen te verkopen”, aldus De Klerck. Daarnaast is het verkopen van het konijn niet het allerbelangrijkste voor de dierenspeciaalzaken, maar juist de langdurige begeleiding ervan, stelt Hofstra.

Natuurlijk gedrag

Andere tips, zoals voldoende ruimte, het aanbieden van speelmateriaal en de mogelijkheid tot graven, hebben vooral betrekking op het natuurlijke gedrag van konijnen. „Als je naar het natuurlijke gedrag van een konijn kijkt, zie je dat hij een hoop energie heeft”, stelt De Klerck. Het is belangrijk om dit gedrag mogelijk te maken, door bijvoorbeeld knaaghout te bieden, gedroogde blaadjes of zelfs een bakje met graafzand. „Met kleine aanpassingen kun je het dier een stuk gelukkiger maken”, besluit De Klerck.