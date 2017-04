Jongeren gebruiken auto meer dan ouderen

Jongeren tussen de achttien en dertig jaar hebben dan verhoudingsgewijs wel minder vaak een auto in hun bezit dan ouderen, maar zij gebruiken de auto wel het meest, zo meldt het CBS. De meeste autoritten worden gemaakt voor het werk, zowel onder de jongeren als de ouderen. De jongste groep rijdt ook met de auto richting universiteit of hogeschool.

28 procent

Zo’n 28 procent van de jongvolwassenen had een auto in 2014. De grootste groep daarvan zit in de leeftijd van 25- tot 30-jarigen. In de oudere groep tot 65 jaar ging om het 61 procent die een auto heeft.

13.000

Jongeren leggen per jaar zo’n 13.000 kilometers met de auto af, de oudere groep steekt daar maar wat magertjes bij af met 8.400 kilometer per jaar. Minder dan tien procent van de groep rijdt minder dan 5.000 kilometer per jaar.

33 procent

Bijna zestig procent van het aantal reiskilometers dat jongvolwassenen maken, wordt met de auto gemaakt. De jongere groep jongvolwassen, tot dertig jaar, reist minder met de auto: 33 procent.

3844

Opvallend is dat een groot deel van de gereisde kilometers door de jongste groep wordt gereden met de trein: 3844 van de in totaal 13.165 afgelegde kilometers (zo’n 29 procent). De oudere groep gebruikt voor nog maar 8 procent de trein om te reizen.

1500

Mannen rijden meer met de auto dan vrouwen: jonge vrouwen reden bijna 1.500 kilometer minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Waar dat verschil vandaan komt, is onduidelijk.