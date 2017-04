Ismail Ilgun: van treitervlogger tot AD-verslaggever

Ismail Ilgun verwierf in september 2016 landelijke bekendheid met zijn ‘treitervlogs’. Nu, een kleine zeven maanden later, is hij de nieuwste verslaggever van het Algemeen Dagblad. Hij maakt een serie documentaires voor de website van de krant over het leven in achterstandswijken. Wat je ook van Ismail vindt, dat hij het in zo'n korte tijd van ‘tuig van de richel’ (de woorden van minister-president Mark Rutte) weet te schoppen tot verslaggever voor een grote Nederlandse krant, is in elk geval bijzonder te noemen. Hoe is hij daar terechtgekomen? Metro heeft een overzicht voor je gemaakt.

Jeugd

Ilgun is geboren en getogen in Zaandam, om precies te zijn in de wijk Poelenburg. Hij is van Turkse komaf en groeit op zonder vader. Sinds de scheiding groet zijn vader hem niet meer, vertelt hij vrijdag in een interview met het Algemeen Dagblad, tevens zijn nieuwste werkgever: „Daar leg ik me bij neer, een vader die geen vader is. Ik heb toch een goeie jeugd gehad.” Met het feit dat hij slechts een vmbo-diploma op zak heeft, lijkt de jonge vlogger niet te zitten. „School interesseert me niet. Steve Jobs had toch ook geen diploma? Je leert het leven op straat.”

Hoodvlogs

En zo kwam het dat Ilgun in juli 2016 begon met het maken van hoodvlogs, over dat leven op straat. Eerder maakte hij al vlogs met grappen en stunts, maar daar stopte hij mee omdat hij op de middelbare school werd uitgelachen om die filmpjes. Met ‘hood’ bedoelt hij de wijk Poelenburg in Zaandam. In deze buurt, die sinds 2007 tot de grootste achterstandswijken in het land wordt gerekend, filmde hij zijn dagelijks leven: hangen op straat met zijn vrienden. Dagelijks legde Ilgun op video vast hoe hij en zijn vrienden voor de supermarkt Vomar hingen in Poelenburg. In die video's was ook te zien hoe deze jongens van de straat zich gedroegen tegenover personeel van de supermarkt en de politie. Precies dat treiterige gedrag leverde Ilgun de titel van ‘treitervlogger’ op, dat overigens tot Woord van het Jaar 2016 werd uitgeroepen.

Terror

Dat treiteren ging enkele keren verder dan het roepen van harde woorden en loze bedreigingen. „Deze jongeren terroriseren winkeliers en bewoners”, vertelt Gertjan Welgemoed van Klankbordgroep Poelenburg op 8 september 2016 aan De Telegraaf. „Mensen voelen zich geïntimideerd, onveilig en pikken het niet langer.” Daar sluit gemeenteraadslid Juliëtte Rot - die meerdere malen zelf slachtoffer werd van de treitervlogs - zich bij aan: „De groep heeft de wijk totaal in de greep.” Op de dag dat het artikel in de krant verscheen, ging de groep nog een stapje verder: zij bedreigden een cameraman en verslaggeefster van het SBS6-programma Hart van Nederland, die bezig waren met een item over de overlast en intimidatie van Ilgun en zijn vrienden. De verslaggeefster kreeg te horen dat ze moest oprotten uit de wijk. Zo niet, zou haar werkgever een bezoekje van de groep kunnen verwachten of zouden ze haar thuis opzoeken.

Ondanks de nare incidenten op 8 september 2016 verschenen Ismail Ilgun en zijn vrienden nog diezelfde avond in een aflevering van Pauw - hieronder te bekijken - om te vertellen over de vlogs en waarom zij overlast veroorzaken. De meeste jongens verschenen met zonnebril bij Jeroen Pauw aan tafel. Naar eigen zeggen omdat zij ‘hun emoties niet wilden tonen’. Niet alleen de jongens zelf, maar ook de makers van Pauw ontvingen op de aflevering veel kritiek.

Maar niet veel later werd Ismail Ilgun dan toch gestraft voor zijn daden. Op 13 september stond de politie 's ochtends vroeg bij hem op de stoep en wordt hij gearresteerd voor opruiing, waarna hij drie dagen in de cel doorbrengt. Onder een aantal voorwaarden, waaronder de afspraak dat hij niet meer bij het winkelcentrum mag hangen, wordt de 19-jarige vrijgelaten. Vervolgens werd hij, samen met zijn moeder en 14-jarige zusje, ‘voor zijn eigen veiligheid’ overgebracht naar een vakantiehuis in Zandvoort. Thuis was er een dreigbrief binnengekomen, waardoor het leven voor hem daar niet meer veilig was.

Van treitervlogger naar filmmaker

Het leven van Ilgun lijkt eind oktober vorig jaar een andere wending te nemen, wanneer hij een contract tekent bij hiphop platenlabel TopNotch. Dat regelt vanaf dat moment de pr rondom de persoon Ismail Ilgun en ondersteunt hem bij het ontwikkelen van nieuwe concepten. En zo komt het dat Ilgun niet meer alleen gezien wordt als treitervlogger, of hoodvlogger, maar ook als filmmaker. Het platenlabel heeft alle vertrouwen in Ilgun. „Ismail heeft meer bereikt in vijf weken tijd dan de publieke omroep in heel 2016”, stelt platenbaas Kees de Koning tegenover de Volkskrant.

De twee leren elkaar kennen door een tweet van De Koning waarin hij zich afvraagt waar Ilgun is. De Koning erkende het talent van de jonge vlogger, maar zei hem ook dat hij wel moest „kappen met die shit”, zo vertelt Ilgun vrijdag aan het Algemeen Dagblad. En ‘kappen met die shit’, dat deed hij. Inmiddels leeft hij een heel ander leven, een leven dat om positiviteit draait. Want: „Met negativiteit kan je geen carrière maken, met positiviteit wel.”

‘Achter Buurten’

De filmpjes waarmee hij in één klap beroemd werd, passen niet bij zijn nieuwe, positieve instelling. Daarom probeert hij op zijn YouTubekanaal nu om mensen met problemen te helpen. In de serie die hij voor het Algemeen Dagblad gaat maken, genaamd ‘Achter Buurten’, gaat Ilgun op zoek naar jongens in achterstandswijken die niet behoren tot de categorie ‘tuig van de richel’, maar die iets van hun leven maken. Een onderwerp dat goed lijkt te passen bij de ‘nieuwe’ Ismail Ilgun.

