Hoe veilig sekst de Nederlander?

Heb jij het afgelopen jaar seks gehad? En doe je het wel een beetje veilig? Niet direct vragen die je even aan je buren stelt. Gelukkig heeft het CBS een gezondheidsenquête afgenomen onder 9.000 Nederlanders waarin ook naar seksuele activiteiten wordt gevraagd. Metro zet de interessantste resultaten voor je op een rijtje:

Driekwart heeft seks

Uit de cijfers van het CBS, in samenwerking met Rutgers, het RIVM en Soa Aids Nederland, blijkt dat bijna 75 procent van de Nederlanders (16-85 jaar) in de afgelopen 12 maanden seks heeft gehad. Iets meer mannen dan vrouwen doken tussen de lakens, respectievelijk 76 en 70 procent. Bovendien zijn het ook vaker de mannen die in het afgelopen jaar meer dan één sekspartner hadden; bijna 10 procent tegenover 5 procent van de vrouwen.

Leeftijd is grootste voorspeller

De grootste voorspeller voor seks is echter leeftijd. Maar liefst 90 procent van de Nederlanders tussen de 25-44 jaar was het afgelopen jaar actief in bed. Seksuele activiteit loopt in de oudere leeftijdsgroepen juist flink terug. Daarnaast zijn laagopgeleide Nederlanders beduidend minder seksueel actief dan midden- en hoogopgeleiden. Een derde van de laagopgeleiden deelde met niemand het bed in 2016, terwijl dat aantal bij midden- of hoogopgeleiden op een vijfde ligt.

5% doet soa-test

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hadden met een losse partner, en dat betekent dat ze risico lopen op een soa en hiv. Dit risico ligt bij twintigers het hoogst (gemiddeld 8 procent), maar tegelijkertijd is het ook de groep die vaker het zekere voor het onzekere neemt: 11 procent heeft zich op hiv laten testen, 14 procent op een soa.

Vrouwen doen vaker test

Meer mannen (3 procent) dan vrouwen (2 procent) hadden de laatste keer seks zonder condoom met een losse sekspartner, en het risico op een soa en/of hiv is bij mannen dan ook net iets groter. Het zijn echter de vrouwen die vaker een soa-test doen. Ook niet-westerse migranten en homoseksuele mannen, die vaker dan andere groepen meer dan één sekspartner hadden, laten zich vaker checken.

Jongeren gebruiken vaker anticonceptie

Eén op de zes vrouwen (16,4%) van 16 tot en met 49 jaar loopt risico op een ongeplande zwangerschap. De jongste groep (16-24 jaar) beschermt zichzelf het beste tegen een ongeplande zwangerschap: 92 procent gebruikt een anticonceptiemethode. Vanaf 25 jaar neemt dit af naar ongeveer 65 procent en het risico op een ongeplande zwangerschap lijkt het grootst bij vrouwen boven de 35 jaar. Met de leeftijd wordt bovendien steeds minder vaak voor de pil als anticonceptie gekozen. Was dat bij de jongste groep nog meer dan de helft, in de leeftijd 25-34 jaar nam nog maar 35 procent de pil.