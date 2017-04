Hippe designerkleding voor weinig

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staat voorop bij de allernieuwste kledingbibliotheek van Nederland in Den Haag. Maar stiekem vinden we het allemaal ook wel leuk om zo goedkoop mogelijk toffe kleding te scoren. In Den Haag bij Bij Priester kan het: vanaf 20 euro per maand kun je prachtige designeroutfits lenen. Groot voordeel: je kunt altijd iets anders aan en dat zonder dat je kledingkast uitpuilt! Is Den Haag te ver weg voor je? Ook in Amsterdam en in Middelburg zijn kledingbibliotheken gevestigd.

Hoe werkt het?

Bij Priester heeft drie verschillende abonnementen: vanaf twee tientjes kun je per keer dat je langs komt, een kledingstuk meenemen en maximaal twee weken lenen: elke dag iets nieuws dus. Als je meer stuks per keer mee wil nemen, kun je kiezen voor 40 euro (twee stuks) of 60 euro (drie stuks) per maand. De abonnementen zijn per maand opzegbaar en gelden voor onbepaalde tijd. De kleding is gemaakt door jonge ontwerpers en is afkomstig van duurzame merken. Over reiniging hoef je je geen zorgen te maken: Bij Priester zorgt ervoor dat alles weer schoon gewassen in de rekken komt te hangen. De bedoeling is hiermee om verspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat minder kleding wordt weggegooid of nooit wordt gedragen: telkens nieuwe kleding kopen is niet altijd nodig.

Who made my clothes?

Wendy Spier (rechts op de foto) is een van de drie initiatiefnemers van de kledingbibliotheek. „We waren vorig jaar bij de opening van de kledingbibliotheek van Antwerpen. De vibe die daar hing, alle mooie kledingstukken van ontwerpers die nu toegankelijk werden gemaakt voor een groter publiek: dat maakte ons enthousiast”, vertelt ze. „Daarna hebben we een half jaar gebrainstormd over hoe we een kledingbibliotheek en fijne winkel konden realiseren, en zijn we tot Bij Priester gekomen.”

Voor Bij Priester was een leenconcept interessanter dan het idee van kringloopwinkels waar je voor een prikkie tweedehandskleding kunt kopen. „Er zijn heel veel Nederlandse ontwerpers, en ook merken die duurzame toffe producten op de markt brengen, maar niet bekend zijn. Voor deze merken en ontwerpers willen wij een platform brengen, en het verhaal ‘vertellen’. Vanuit de consumenten komt er steeds vaker de vraag: ‘Who made my clothes?’ Daarop kunnen we bij Bij Priester met een gerust hart antwoord geven.”

De kleding van Bij Priester komt vooral uit Nederland of wordt via duurzame kanalen in Europa geproduceerd. Belangrijk criterium voor Bij Priester is dat er geen massaproductie vanuit het Verre Oosten wordt verkocht of uitgeleend. Ontwerpers en klanten zijn enthousiast, weet Wendy: „Eind 2016 hebben we een aantal ontwerpers en merken benaderd. Sinds de opening komen er ook initiatieven vanuit de merken om te checken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij komen er van klanten ook tips binnen. Vorig jaar waren de ontwerpers nog een beetje terughoudend als zij door ons werden benaderd, inmiddels zijn zij 180 graden gedraaid. De ontwerpers reageren nu enthousiast en komen zelf met voorstellen. De collectie stemt de klanten ook positief.”

Lenen over bezitten

Een kleine maand na de opening is het booming business voor Bij Priester. „Steeds meer mensen durven het aan om een abonnement voor de bieb af te sluiten.” Wendy is er blij mee. „Hoe meer mensen weten van het concept van lenen over bezitten, hoe beter!”

Designerkleding

De kledingbibliotheek in Den Haag is niet de enige in Nederland. Ook in Middelburg en in Amsterdam kun je kleding lenen en daarmee voor een prikkie in mooie desginerkleding rondlopen. Beide zaken zijn groeiende en kunnen rekenen op steeds meer klandizie.

