Help! Wekelijks moeten 180.000 treinramen gelapt

Schoonmakers van NS lappen maar liefst 180.000 ramen van treinen per week en schrapen jaarlijks 1000 kilo kauwgom van stoelen en vloeren. Een tijdrovend klusje waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken. NS zoekt daarom slimmeriken die hun schoonmaakinnovaties willen testen in een heuse ’schoonmaaktesttrein’.

Bij NS werken 600 schoonmakers die dagelijks proberen de treinen schoon te houden. Ze voeren daarvoor 1250 keer per dag schoonmaakcontroles uit in de treintoiletten en verlaten de treinen met duizenden volle vuilniszakken. Maar ook de buitenkant van de trein krijgt het zwaar te verduren. Per jaar moet 150.000 vierkante meter graffiti worden verwijderd.

Kauwgomkrabber

Het schoonmaken en vooral ook schoon houden van treinen is een dagelijkse uitdaging voor de schoonmakers. De spoorvervoerder test dan ook geregeld nieuwe methoden, zoals het inzetten van meereizende schoonmaakteams. En het personeel denkt zelf ook mee. Zoals een schoonmaker die onlangs de kauwgomkrabber bedacht: een bezem waarmee zowel kan worden geveegd als kauwgom van de vloer kan worden gekrabd.

En zo druppelt er meer binnen. Zoals een idee waardoor afvalbakken in treinen makkelijk kunnen worden verwisseld zodat ze eens in de zoveel tijd grondig industrieel gereinigd kunnen worden. „Van dat soort ideeën willen we er meer binnenkrijgen”, zegt Peter Goorden, reinigingsmanager bij NS. „En ook nieuwe technieken op het gebied van geurbeleving zijn welkom om uit te testen in de oefentrein.”

Testtrein

Want als het niet lekker ruikt, oogt het vaak ook minder schoon. De testtrein waar Goorden het over heeft staat op een rangeerterrein in Zwolle. In deze dieseltrein, een DM 90, kunnen treinreizigers, bedrijven en ontwikkelaars hun concept testen en samen met NS uitwerken.

„Schoonmakers hebben maar beperkte tijd om zaken aan te pakken”, zegt Goorden. „Dat geldt ’s nachts, maar zeker ook overdag, wanneer we zoveel mogelijk treinen willen laten rijden voor de reiziger. Zo lukt het bijvoorbeeld niet altijd om een vies toilet snel grondig schoon te maken. Bijvoorbeeld omdat water niet op alle plekken meteen voorhanden is of omdat er maar 3 minuten tijd is voordat de trein weer verder moet. Schoonmakers doen dan wat ze kunnen, maar we willen dat verbeteren.”

Vernieuwing

Daarom is NS op zoek naar nieuwe technieken die uitkomst bieden, zoals schoonmaakgels. „Naar dat soort oplossingen zoeken wij, in de wetenschap dat toilet schoonmaak voor ons een uitdaging zal blijven, omdat de reiziger het toilet altijd aantreft zoals de vorige hem heeft achtergelaten.”

Ideeën voor de testtrein kunnen gestuurd worden naar goed.idee@ns.nl