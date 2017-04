Gewaagde flyboard actie in hoop moeder te redden

Flyboarders Stephan (49) en Bo (22) Krook gaan in juni het Noordzeekanaal tussen Engeland en Frankrijk oversteken om geld in te zamelen voor hun ernstig zieke vrouw en moeder Petra (49). Medici in Nederland hebben haar opgegeven, maar in het buitenland zijn nog hoopgevende, maar kostbare therapieën mogelijk. „Hiermee kopen we tijd om haar immuunsysteem weer op te starten.”

Lees ook: Flyboarder hoopt op record tijdens Gay Pride

Bo werd twee jaar geleden wereldnieuws door een selfie die hij maakte als flyboarder op de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade waar hij samen met zijn vader aan mee deed. De foto haalde de pers van Australië tot de Verenigde Staten. En wat ze op een gracht kunnen, kunnen ze ook op een ’kanaal’, dachten ze. „We wilden iets verzinnen om aandacht te vragen voor onze crowdfundingwebsite”, zegt Stephan. „Je kunt thuis gaan zitten met je mooie website, maar wij zijn meer van het handen uit de mouwen steken. We gingen samen brainstormen: Canal, channel (het Engelse woord voor kanaal). We gaan Het Kanaal tussen Dover en Calais oversteken! De Canal Challenge 2017. De ’flight for Petra’.”

Geen eenvoudige opgave, maar niets is teveel voor Petra. Anderhalf jaar geleden is bij haar een agressieve hersentumor geconstateerd die werd verwijdert, maar nu weer is teruggekomen. „Het ziekenhuis heeft haar dossier teruggestuurd naar de huisarts, omdat ze niets meer voor haar kunnen doen”, gaat Stephan verder. „In Nederland zijn er drie opties: opereren, bestralen en chemo. Deze opties zouden niet meer helpen.”

Maar van opgeven is bij het gezin geen sprake. Sinds anderhalf jaar is Stephan dag en nacht aan het googlen en skypen met oncologen wereldwijd om zich zoveel mogelijk te verdiepen in de materie. Want hij moet tijd rekken. „Ze gaven Petra zes tot acht maanden totdat de tumor weer zou terugkeren, en nu zijn we anderhalf jaar verder. In die tijd hebben we geprobeerd om haar immuunsysteem weer op te starten door middel van voeding, groentesappen, (vitamine-)supplementen en hyperthermie, om zo het proces maximaal te remmen. Dit is zeker niet voor niets want de hersentumor is langer weggebleven dan werd voorspeld. We remmen genoeg af, maar niet genoeg. De tumor groeit sneller. In de laatste drie maanden is de tumor verdrievoudigd en heeft ze uitval aan haar rechterarm en -been.”

Stephan en Bo zijn de crowdfundingpagina ’Flight for Petra’ gestart en koppelen daar hun gewaagde flyboardactie aan om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Petra is bij alle trainingen op zee aanwezig. Maar niet alleen om haar mannen te suporten. „Ze wil me dicht in de buurt hebben voor het geval ze een epileptische aanval krijgt. Iemand moet haar dan een neusspray toedienen en ze vertrouwt alleen mij daarmee. Ik ben al anderhalf jaar 24/7 haar mantelzorger.”

Vader en zoon willen geld inzamelen om een speciale therapie in Duitsland mogelijk te maken. „Van deze therapie, Proton, is bewezen dat het effectief is, maar het wordt momenteel niet gedekt door de zorgverzekeraar. Drie Nederlandse ziekenhuizen hebben inmiddels zo’n installatie besteld, maar deze zal waarschijnlijk pas in 2018 operationeel zijn. Wachten is voor Petra geen optie. Het is van levensbelang om naar Duitsland uit te wijken.”

Alles proberen

Binnen enkele weken kwam er ruim 11.000 euro via de doneerwebsite binnen. Volgens Stephan allemaal te danken aan de KLM-collega’s van Petra die massaal hebben gedoneerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij en zijn vrouw over enkele dagen eerst naar India afreizen voor therapie. „Duitsland is onze hoofdfocus, maar in het afgelopen jaar hebben we ook een arts ontmoet wiens dochter hetzelfde heeft als Petra. Zij waren naar India gegaan waar de dochter een maand lang iedere dag een uur bestraald werd. Ze ging in een rolstoel het vliegtuig naar India in en kwam er lopend in Nederland weer uit. We willen alles proberen en hier hangt een ander prijskaartje aan.”

Maar er is meer geld nodig. De flyboarders uit Warmond zijn ondertussen druk aan het trainen in de sportschool en met behulp van de KNRM op het open water. Want dat is heel wat anders dan op de grachten. Het wordt 35 kilometer afzien. „Na 2 uur op de Canal Parade ben je al kapot. We hopen op zo min mogelijk golfslag, want dat remt af. Als het mee zit kan het in 5 uur, maar ik schat dat het 6 of 7 uur wordt. Als we verkrampen, moeten we het maar zien weg te puffen. We gaan ervoor.”