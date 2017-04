Geld, bier en limoncello voor Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander wordt donderdag 50 en om dat te vieren regent het ludieke (en minder ludieke) acties.

De Tilburgse chocolatier Hein Geers kon wel chocola van de vijftigste verjaardag van Koning Willem-Alexander maken. Samen met zijn medewerkers goot hij een borstbeeld van de jarige vorst. De lekkernij is loodzwaar: liefst 7,5 kilo. Geers wil de ongetwijfeld smakelijke buste desondanks aan de koning overhandigen wanneer die donderdag zijn verjaardag in de Brabantse stad komt vieren. Misschien dat een van de uit de kluiten gewassen beveiligers bereid is ermee rond te zeulen.

Van eten naar drinken: Willem-Alexander werd toen hij studeerde niet voor niets Prins Pils genoemd, moeten ze bij de Wassenaarse brouwerij Crooked Spider gedacht hebben. Speciaal voor zijn vijftigste wordt een oranjekleurig bier gelanceerd: Willem V.O. Het vorstelijke bier dankt zijn kleur aan sinaasappelschillen en de bijzondere hopsoort Kazbek, 5.0 gram per liter, en bevat, hoe kan het ook anders, 5.0 procent alcohol.

Nog meer drank: een eveneens toepasselijke maar veel grotere hoeveelheid alcohol zit er in speciaal gemaakte koninklijke limoncello van het bedrijf Bello Limoncello. Bello 50 bevat – je raadde het al – 50 procent alcohol en is vanaf dinsdagavond 50 uur lang verkrijgbaar bij avondwinkel Sterk in Amsterdam onder de noemer Kopstoot voor de koning. Voor iedereen die niet elke dag in de hoofdstad komt: het is ook online te bestellen.

Iets serieuzer en statiger nu. Een van de hoogtepunten van de Nationale Viering, zoals het vieren van Willem-Alexanders 50e verjaardag officieel wordt genoemd, is de slag van de Nationale Herdenkingsmunt. Het betreft in dit geval een zwaar verguld Verjaardagstientje. Op de munt staan de thema’s aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen, dat is het motto waarmee de koning zijn koningschap inluidde. Ook het hoofd van de jarige job siert het geldstuk.

Koning Willem-Alexander doet overigens zelf ook mee aan het enthousiasme rond zijn verjaardag. Komende vrijdag, een dag na Koningsdag dus, dineert hij samen met 150 Nederlanders die ook op 27 april jarig zijn en een kroonjaar bereiken. Er kwamen ruim 11.000 aanmeldingen binnen waarvan de gelukkigen via loting zijn geselecteerd. Vijftig van hen worden net als de koning aanstaande donderdag 50 jaar.