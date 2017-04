’Geen problemen met dichte poortjes Utrecht CS'

Het sluiten van de poortjes op Utrecht Centraal lijkt niet voor problemen te zorgen. NS noemt een driedaagse proef hiermee geslaagd. Ook bleek dat reizigers niet meer vergeten uit te checken.

De afgelopen drie dagen waren de poortjes dicht en was het station alleen toegankelijk voor mensen met een geldige ov-chipkaart. Uitzondering was de overdekte passage tussen de Jaarsbeurs en de centrumzijde met verschillende winkels die ook door mensen zonder vervoersbewijs betreden mag worden. Ook de horeca op het balkon boven de hal is bij sluiting voor iedereen bereikbaar.

Uitzwaaien

Het gebruik van de passage was echter niet bij iedereen bekend. Hierover kregen de tientallen medewerkers van NS die ingezet waren om mensen te helpen de meeste vragen.

Ondanks de dichte toegangshekken is het ook nog steeds mogelijk om iemand bij de trein uit te zwaaien. Wanneer er binnen een uur in- en weer uitgecheckt wordt, gaat dat niet van het saldo op de ov-chipkaart af.

Definitief dicht

Na een evaluatie van de proef wordt besloten wanneer alle poortjes definitief dicht gaan. Voorlopig is weer een kwart geopend.

Utrecht Centraal is het 71e station waarop de poortjes gesloten worden. „Op stations waar de poortjes gesloten zijn, zien we minder zwartrijders, minder agressie in de trein en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers”, laat een NS-woordvoerder weten. Op stations met gesloten poortjes waardeert 90 procent van de reizigers de veiligheid met een rapportcijfer 7 of hoger. Op stations zonder poortjes bedraagt dit percentage 81 procent.