FlixBus vs. trein: wie komt het best uit de bus?

Voor een prikkie naar Parijs, Berlijn of Milaan. De FlixBus is een goedkoop alternatief voor het vliegtuig of de internationale trein en lijkt een beter imago te hebben dan bijvoorbeeld Eurolines, waarmee je ook voor weinig geld Europa rondreist. Maar ze denken verder bij het Duitse bedrijf FlixBus. De organisatie gaat nu ook steeds meer binnenlandse ritten aanbieden en kan daarmee weleens een serieuze concurrent van de NS worden. Metro zette de voor- en nadelen van trein vs. FlixBus op een rijtje.

Kaartje kopen

Het plannen van de reis doe je voor zowel de trein als de FlixBus online, via de site of via een app. Voer vertrek- en aankomstpunt in, de dag en tijd waarop je wilt reizen en de opties verschijnen. Geen verrassing: de trein gaat veel vaker dan de FlixBus.

Volgende stap: een kaartje kopen. In het geval van de FlixBus zijn er meerdere mogelijkheden: online, bij een verkooppunt, zoals een reisbureau - ja, ze bestaan nog - of kort voor vertrek bij de buschauffeur. Je checkt dus niet even in met je ov-chipkaart, wetende dat als je je trein mist, er het volgende kwartier of half uur weer een volgende gaat.

Wat de prijs betreft kan het twee kanten op. De tickets van de FlixBus zijn voordeliger dan een treinkaartje (een enkeltje Amsterdam - Den Haag hoeft maar € 5,00 te kosten), maar de prijs kan oplopen als je het bijvoorbeeld op het laatste moment bij de chauffeur koopt. Bij de NS staan de tarieven vast en kun je profiteren van abonnementen die passen bij jouw reisgedrag.

Comfort

Planning technisch lijkt de trein het vooralsnog van de FlixBus te winnen, maar wanneer het over de reis zelf gaat, heeft FlixBus veel te bieden. Comfortabele stoelen die je in de slaapstand kunt zetten, genoeg beenruimte en ook lekker: vaste plaatsen. Dit betekent dat je zeker weet dat je niet hoeft te staan, in tegenstelling tot treinen op drukke trajecten en in de spits.

Vertraging is misschien wel de grootste doorn in het oog van treinreizigers. Daar geldt dezelfde afweging die je maakt als je kiest tussen openbaar en eigen vervoer. Zowel de NS als FlixBus houdt in hun dienstregeling rekening met de spits. Want waar je op het spoor te maken kunt hebben met defecte treinen of vertragingen om welke reden dan ook, bestaat er op de weg net zo goed de kans op files. Heeft jouw FlixBus vertraging? Dan krijg je een sms'je of een pushbericht vanuit de app.

Wifi

Wifi is een ander heikel puntje bij de NS. Het is aanwezig, maar het werkt zelden tot nooit en kan rekenen op een hoop klachten. Nee, dan de wifi in de FlixBus: je kunt er prima Netflix streamen. Een ritje Amsterdam - Den Haag duurt 45 minuten, dan kun je mooi een aflevering Suits kijken, bijvoorbeeld. Qua voorzieningen zit je sowieso beter in de FlixBus dan in de trein. Naast solide wifi zijn er stopcontacten en leeslampjes, is er airconditioning en kun je hapjes en drankjes kopen. Alhoewel, de railcatering heeft ook wel zo zijn charme.

Meer verbindingen

Het lijkt erop dat je vooral baat hebt bij de FlixBus als je een langere reis voor de boeg hebt, veel waarde hecht aan een comfortabele rit of als je een traject bereist dat geen goede treinverbinding heeft. Waar er talloze trein- en busstations zijn, heeft de FlixBus veel minder haltes. Maar ze gaan uitbreiden: waar FlixBus vorig jaar nog maar zo’n dertig stops binnen Nederland had, is het de bedoeling dat dit er veel meer worden. Zo willen ze betere aansluitingen tussen de Randstad en kleinere steden als het Limburgse Venlo en Roermond, maar bijvoorbeeld ook het Friese Drachten, dat nu geen treinstation heeft.

Toch is er van een echte concurrentiestrijd met bijvoorbeeld de NS geen sprake bij FlixBus. Ook 'normale' busdiensten hebben weinig te vrezen van het bedrijf. „We zijn gericht op de lange afstand", vertelt Rosa Donat van FlixBus aan Metro. Eén van de concessies in het openbaar vervoer waar ze zich aan moeten houden, is dat de ritten provincie overschrijdend zijn. „We zoeken de concurrentie niet op, we willen vooral een aanvulling zijn. We richten ons op de trajecten waar geen of geen goede verbindingen zijn, of waar de treinen overvol zijn. Bijvoorbeeld tussen Groningen en Amsterdam (tot 7 keer per dag) of Amsterdam en Rotterdam (tot 5 keer per dag)."