Dit zijn de grootste successen van de cold caseteams

Opnieuw heeft een cold caseteam van de politie een geruchtmakende zaak opgelost. In Schiedam werd afgelopen week een 58-jarige Schiedammer opgepakt voor de moord op tenminste twee prostituees in Rotterdam. Steeds vaker boeken deze speciale team succes en ontkomen moordenaars uit het verleden niet meer weg met hun misdaad. Dit zijn vier geruchtmakende zaken die de cold caseteams de afgelopen jaren wisten op te lossen.

Seriemoorden op Rotterdamse prostituees

Het meest recente succes is de arrestatie van een 58-jarige man uit Schiedam afgelopen week. Hij wordt ervan verdacht in de jaren 90 tenminste twee prostituees te hebben vermoord in hartje Rotterdam. Een golf van moorden op prostituees schokte de havenstad in de jaren 90. De vrouwen werden gruwelijk bewerkt met een mes. De kelen werden doorgesneden en de lichamen gedumpt op diverse plekken in het centrum van de stad. Rond de eeuwwisseling verdwijnt de seriemoordenaar van de radar en heeft de politie geen sporen meer. Een cold caseteam gaat in 2011 toch weer aan de slag. Gejuich is er in 2015, als DNA dat op slachtoffers is gevonden deels blijkt te matchen met een familielid van de vermoedelijke dader. Een onderzoek volgt naar de achtergronden van de Schiedammer. Begin april is dat afgerond en wordt de man thuis gearresteerd. Hij zit vast en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.

Moord op Alex Wiegmink

Na een drukke dag schilderen parkeert Alex Wiegmink op 20 januari 2003 zijn wagen op de Posbank op de Hoge Veluwe. Dat doet hij wel vaker na zijn werk om een lekker stuk hard te lopen, want daar is hij fanatiek in. Een aantal uren later wordt hij dood aangetroffen in Erp in zijn auto die compleet is uitgebrand. Dat is opvallend, want van de Posbank naar Erp is het een uur rijden. Een getuige op een fiets heeft belangrijke informatie, maar tot een arrestatie komt het niet. En waarom moest Alex dood? Een cold caseteam pakt de zaak op en weet het net rondom twee verdachten steeds meer te sluiten. Het wordt de twee zo benauwd dat de eerste, Frank S., zich op 2 november vorig jaar meldt op het politiebureau. Zijn kompaan Souris R. Volgt even later dezelfde weg. Uit hun verhaal blijkt dat de twee de auto van Alex wilde stelen en hem met een pistool hadden bedreigd om zo zijn sleutels te krijgen. Maar de kop grotere Alex weigerde. De twee raken in paniek, schieten Alex neer, leggen hem in de auto en rijden terug naar Brabant, waar ze de wagen in brand steken. De twee moeten binnenkort voor de rechter komen.

Moord op Nicole van den Hurk

In oktober 1995 wordt de 15-jarige Nicole van den Hurk door haar familie als vermist opgegeven. Na een bezoek aan haar oma in Tongelre fietst ze richting Eindhoven naar haar vakantiebaantje, maar daar komt ze nooit aan. Eind november, een paar weken later, vindt een wandelaar haar lichaam in de bossen van Mierlo. Ondanks een grootscheeps onderzoek komt er geen dader in beeld. Wel worden de stiefvader en stiefbroer enige tijd als verdachte gezien. In 2011 wordt het lichaam van het meisje opgegraven voor nieuw onderzoek en wordt er DNA gevonden van de mogelijke dader. Na enkele jaren is er een match, Jos de G. uit Helmond wordt in 2014 opgepakt. Hij blijkt haar niet alleen te hebben vermoord, maar ook nog te hebben verkracht. Uiteindelijk krijgt hij van de rechtbank in 2016 een straf van vijf jaar, omdat hij tijdens het plegen van het delict leed aan een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens.

Moord op Henk Opentij en Mary Run

Een schok gaat door Amsterdam als in een woning op 24 november 1997 de politie de lichamen van Henk Opentij en Mary Run vindt. De twee zijn op beestachtige wijze vermoord. Henk is tenminste 30 keer gestoken in zijn borst en bij Mary is de kaak gebroken en zijn haar ogen doorgestoken. Ook zijn van beide slachtoffers de keel doorgesneden. Toch weet oud-bokser Henk zich nog te verweren tegen al het geweld en slaat een van de mannen een bloedneus. In 2012 komt er eindelijk, mede dankzij misdaadverslaggever Peter R. De Vries, een verdachte in beeld. Een anonieme gouden tip geeft de doorslag en via DNA-onderzoek komt vast te staan dat Melvin R. en Miquel K. achter de gruwelmoorden zitten. Het bloed van de bloedneus van de verdachte, dat ook was gevonden in de woning, was daarbij belangrijk bewijs. Met terugwerkende kracht heeft Henk daardoor mede gezorgd dat de twee in 2014 voor 17 jaar de cel in verdwijnen.