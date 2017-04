Deze attracties mag je niet missen deze zomer

Het pretparkseizoen gaat weer van start: deze vrijdag gaat onder andere Walibi World weer open voor de daredevils en rollercoasterfans. Metro zet speciaal voor jou op een rij welke nieuwe attracties je deze zomer echt niet mag missen.

Lost gravity - Walibi World

Walibi World heeft misschien wel de heftigste attracties in Nederland. Lost gravity, de nieuwste aanwinst van vorig jaar, is geen uitzondering. De extreme ride neemt je naar eigen zeggen mee naar een plek waar de zwaartekracht zoek is. Er wordt gesproken over intense bochten, maximale airtime en twee inversies.

Wild Wings - Duinrell

Altijd al willen weten hoe het voelt om te kunstvliegen? In Duinrell kun je dat uitproberen in de nieuwste attractie Wild Wings. Op 22 meter hoogte stap je als piloot in een van de twaalf vliegtuigjes. Je kunt zelf kiezen of je een zweefvlucht maakt of toch liever experimenteert en stunt door ‘rolls’ te maken door de vleugels van het vliegtuigje waar je inzit te bewegen. Leuk weetje: je kunt tijdens de rit maar liefst 40 keer over de kop gaan als je je best doet.

Gold Rush - Slagharen

De allereerste triple launch-achtbaan van Nederland vind je in Slagharen. De achtbaan gaat twee keer over de kop en brengt je van 0 naar 95 kilometer per uur in drie lanceringen.

Symbolica - Efteling

De Efteling bestaat dit jaar 65 jaar en viert dat met alweer een nieuwe attractie: Symbolica. Het park dat bekendstaat om het Sprookjesbos en Droomvlucht brengt een nieuwe rit vol verwondering door een wonderlijk paleis waarin niets is wat het lijkt, met allerlei verschillende routes, bijzondere thema’s en interactieve elementen. Hoofdrolspeler is Eftelingmascotte Pardoes.

Het DrakenNest – Avonturenpark Hellendoorn

Het DrakenNest is de nieuwste toevoeging van avonturenpark Hellendoorn. De attractie is woensdag voor het eerst geopend door kinderen van stichting Het Vergeten Kind. De attractie wordt omschreven als een ronddraaiende, heen en weer bewegende schijf waarin bezoekers kunnen plaatsnemen, de zogenoemde Mega Disk’O. Het is de eerste Mega Disk’O van Nederland. De attractie draait om een ridderverhaal waarin je het land verdedigt tegen de draak Hellendra die te midden van het attractiepark haar nest heeft gebouwd.

Spinningcoaster - Toverland

De Spinningcoaster in Toverland is een achtbaan van 500 meter lang waarop een trein met zestien karretjes rijdt. De wagentjes draaien tijdens het rijden ook nog eens om hun as. De attractie kost zo’n 4 miljoen euro.

Sneller en hoger

Behalve deze zes nieuwste attracties is er in Nederland nog wel meer te beleven en ook de oudere attracties blijven leuk. Wat te denken van de Baron (Efteling), Goliath (Walibi), Troy (Toverland) en de eerste achtbaan in Nederland die dertien jaar lang de meeste inversies van Nederland had: de Python in de Efteling.

In het buitenland

Buiten Nederland zijn er ook fantastische attracties. Wat te denken van deze coaster in Spanje: Red Force. Die gaat maar liefst 112 meter hoog en rijdt in vijf seconden naar 180 kilometer per uur. De snelste racebaan vind je overigens in de Verenigde Arabische Emiraten (240 kilometer per uur).