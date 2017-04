Albert Heijn denkt dat hagedis in sla photoshop is

Het eten stond al klaar op tafel, alleen de sla moest er nog even bijgezet worden. De vrouw van Jort Kollerie schrok zich rot toen ze nog even wat groens op tafel wilde zetten en daar tot haar verbazing een extraatje bij kreeg.

Ze riep haar man, die ook even een kijkje nam in de keuken. Het stel vond een tien centimeter lange hagedis in een zakje sla van de Albert Heijn, schrijft AT5.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een ruïnehagedis. Deze dieren komen vooral in het zuiden van Europa voor. Het is één van de weinige hagedissen die ook planten eet, dus wie weet had het diertje zelf ook wel trek.

Toen hij door Jort en zijn vrouw gevonden werd, was het dier al overleden. De twee wisten niet zo goed wat ze met deze verrassing van de supermarktketen aanmoesten en besloten een Twitter-berichtje te sturen.

Het recept kreeg Jort niet, wel een ietwat ongelovige Albert Heijn...

Helaas voor de supermarktketen ging het hier niet om een twintig dagen te late 1 aril grap.

De hagedis was echt en Albert Heijn vroeg Jort een video te sturen. Daarmee is het avontuur met de hagedis voor Jort opgelost, hij mag deze zak sla terugbrengen en krijgt een nieuwe terug. Zonder hagedis.

Incidenten

Jort en zijn vrouw zijn alleen niet de enige bij wie er onverwachts nieuwe huisdieren in de koelkast belanden. Het komt vaker voor dat er bijvoorbeeld een levende gekko in de broccoli wordt gevonden.

Een woordvoerder van Albert Heijn heeft AT5 laten weten dat het inderdaad wel eens voorkomt, maar het zijn echt incidenten. Vergeleken met het aantal zakken sla dat er wordt verkocht bij de keten, komt het heel weinig voor.