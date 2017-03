Zou jij slagen voor de rekentoets van het mbo?

Rekenen blijft een heikel punt in het onderwijs, niet alleen op de pabo, maar ook in het mbo worstelen leerlingen nog met sommen, breuken en procenten. Een verplichte rekentoets invoeren op de middelbare scholen bleek niet de oplossing – deze wordt nu teruggedraaid in afwachting van een andere (betere?) oplossing. Op het mbo blijft het rekenexamen staan. Zou jij eigenlijk nog wel slagen voor de rekentoets van het mbo?

Metro zet voor jou een aantal opgaven op een rijtje. Heb jij ze goed? (antwoorden onderaan het artikel)

Slechte rekenresultaten

Uit de laatste cijfers blijkt dat de resultaten op het voortgezet onderwijs alleen maar beter worden. Op het vmbo gemengde of theoretische leerweg haalt zo’n 89 procent nu een zes of hoger voor de rekentoets, op de andere leerwegen van het vmbo ligt dat boven de 60 procent. „Ik vind het een zorgelijk signaal dat nog niet alle studenten met voldoende taal- en rekenvaardigheden het mbo instromen, maar heb er vertrouwen in dat het aantal studenten dat met achterstanden het mbo instroomt, de komende periode zal afnemen”, zo laat minister Bussemaker weten in antwoorden op vragen van de SP.

Op het mbo is het aantal rekenwonders lager: daar haalt nog niet de helft van de scholieren een voldoende voor rekenen op het eindniveau van mbo-4. Er blijkt ook nog eens nauwelijks vooruitgang te zien in de resultaten. Leerlingen zijn verplicht mee te doen aan het examen, maar voor hun diploma maakt het niet uit of ze een voldoende halen.

De MBO Raad liet onlangs nog weten het schandalig te vinden dat het mbo moet opdraaien voor het wegwerken van de taal- en rekenachterstand overgebleven vanuit de middelbare scholen, en in sommige gevallen zelfs basisscholen.

„Hoewel er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van het rekenonderwijs, laten de resultaten zien dat er nog werk te doen is om ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van alle studenten op orde komt”, zegt Bussemaker.

Oplossingen

Waar de tegenvallende resultaten door komen, is niet bekend. Het is ook niet nieuw: de eerste signalen over het tegenvallende rekenniveau van studenten op mbo en hbo dateren al van 2005, inmiddels al twaalf jaar geleden.

Oplossingen en verbeterpunten zijn ook al aangedragen. Drie tips uit de Rekenagenda van het ministerie op een rij:

Gebruik beroeps- en studentgericht rekenen

Geen abstracte verhaaltjessommen uit het jaar nul, maar eerder: hoe bereken ik hoeveel laminaat ik nodig heb voor mijn studentenkamer en bij welke kortingsacties ben ik het goedkoopst uit als ik verf moet kopen?

Beloon de talenten

Juist omdat de resultaten van de rekentoetsen en het examen nog niet meewegen in het wel of niet behalen van het diploma, loont het om de extra moeite en talenten te belonen, bijvoorbeeld door een vermelding op het diploma.

Zorg voor nog betere docenten

Rekenles geven is een specifieke vaardigheid: tijd dat daar aandacht voor komt. Bussemaker wil dat docenten een (bij)scholingstraject volgen, in ieder geval vóór 2020, om passend rekenonderwijs te leren geven.

Verplicht

Wanneer de rekentoets op mbo wél mee gaat tellen voor het diploma van studenten en scholieren, is nog niet duidelijk, het is uitgesteld tot in ieder geval 2020. De toets is op het voortgezet onderwijs in ieder geval afgeschaft: de bedoeling is dat het rekenonderwijs daar in alle vakken geïntegreerd zal worden. Er wordt nog gewerkt aan andere oplossingen.

De oefenopgaven en antwoorden zijn afkomstig uit het MBO 3ER oefenexamen 2016-2017.