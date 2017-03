‘We komen eigenlijk meer voor de gezelligheid’

Voor slechts 3,50 euro kun je bij Diny’s Diner in Sterrenwijk in Utrecht een driegangendiner krijgen. Onlangs vierde het restaurant zijn vijfde verjaardag. Metro schuift aan en praat met de gasten en de kok van Diny’s Diner over hun succes.

Hollandse pot

De koks, Jeroen en Berend, zijn in de keuken bezig. Stoom walmt op van de pannen met soep, Jeroen is bezig de aardappelpuree en rodekool klaar te maken terwijl Berend de worstjes regelmatig om en om draait in de pan.

Jeroen, ook lid van het bestuur van de stichting achter Diny’s Diner, heeft vandaag het menu bedacht en alle boodschappen gedaan: „Ik ben het gaan halen direct na mijn werk. Het is voor mij inmiddels routine, ik werk hier al vanaf het begin. Je moet er een beetje handigheid in hebben, maar in principe kun je het eten vrij vlot al op tafel hebben, ook voor zo’n grote groep. Toen ik net begon, maakte ik een heel schema voor waar alle pannen moesten staan, hoe lang het ging duren en was het menu een week van tevoren al klaar. Sommigen doen dat nog steeds.” Hij houdt de maaltijd vandaag eenvoudig. „Je kunt het hier als kok zo uitgebreid maken als je zelf wilt. We hebben ook wel eens een Franse kok gehad, die maakte zelfs z’n eigen mayonaise. Dat was van een heel hoogstaand niveau.” Hij knipoogt. „Maar ze houden hier wel van Hollandse pot, hoor.” Er wordt geroepen vanuit de ruimte waar het eten straks opgediend zal worden: “Als je maar niet de jus vergeet!”

Gezelligheid

Twee van de dames die mee-eten, Sjaan (73) en Riet (79), komen er al vanaf de eerste keer. Riet vertelt: „Het was hartstikke gezellig en ook heel goed, dus toen benne we altijd gebleven.” Sjaan is het met haar eens: “Ik ben hier gekomen door dat gekke mens hiernaast, die heeft me meegesleurd”, zegt ze, wijzend op Riet. „Ik woon al mijn leven in de buurt en nu komen we hier twee avondjes per week, gewoon voor de gezelligheid een happie eten. We zijn met een heel stel onder elkaar, even eruit.” Twee van de aanwezige heren, Paul (48) en Dante (45), beamen dat. “Het is hier lekker volks”, zegt Paul. „Hier hoor je soms dingen over de stad, kom je dingen te weten. Iedereen praat gezellig mee. Zo ben je ook een beetje op de hoogte.” Dante knikt. ““Het is hier een heel hecht clubje, wij zijn er altijd. Ik kom vooral voor de gezelligheid, niet eens per se voor het eten”, zegt hij.

Ellen is gastvrouw deze avond, zij helpt in de bediening en met de financiën – ze is tegelijkertijd ook de penningmeester van de organisatie. „Het heeft echt een functie, je doet het ergens voor. Mensen zitten nu niet alleen thuis en ze eten ook nog eens een gezonde maaltijd voor weinig geld.” Ze is er trots op dat de organisatie hier nu al vijf jaar mee bezig is, en dat ook nog eens zonder enige subsidie: „Het bedruipt zichzelf: die 3,50 is voor ons voldoende. De chef krijgt een budget, daar moet hij het mee doen en dat lukt meestal prima.”

Jeroen is er met zijn menu deze keer ook weer in geslaagd om binnen budget te blijven. Daar is hij blij mee, en vooral dat het elke avond weer zo blijkt te zijn. „Het beginnen van zoiets als Diny’s Diner is wel een drempel waar je overheen moet, maar als het eenmaal begint te rollen, gaat het daarna prima. En dan moet je het volhouden. Hier werkt het gewoon”, zegt hij.

Vijf jaar

De eerste vijf jaar zijn voorbij gevlogen. „Toen we begonnen, hebben we heel veel uitbreidingsplannen gehad”, vertelt Jeroen. „Op een gegeven moment hebben we er wel de stop op gezet om nieuwe locaties te zoeken. Vrijwilligers werken alleen in hun eigen omgeving: uitwisseling is beperkt. Daardoor heb je niet één clubje vrijwilligers en wordt het ook lastig om genoeg mensen te vinden. We willen zelf niet al te veel vestigingen, maar dat neemt niet weg dat iedereen die dat wil, dit concept kan overnemen: hoe meer hoe beter!”

De aanwezige gasten pleiten in ieder geval voor nog eens vijf jaar – en misschien zelfs wel meer. Het is perfect zo, dingen veranderen hoeft niet zo nodig, vinden Sjaan en Riet. Zelfs niet aan het menu. „Zij lust alles”, doelt Sjaan op Riet. „Echt een kliko: klep open en laaien maar!”

Diny's Diner

Bij Diny’s Diner kun je twee keer per week, op dinsdag en zondag, terecht voor een zelfgemaakt voorafje, hoofdgerecht en natuurlijk een toetje. Er is altijd een vegetarische optie beschikbaar. Elke keer zitten er tussen de tien en dertig mensen aan de tafels. Sinds 2013 is er naast Diny’s Diner ook Belle’s Bistro, in een andere wijk in Utrecht. Het concept bestaat nu inmiddels alweer vijf jaar. Ook in andere delen van de stad en het land worden restaurants op basis van hetzelfde idee geopend. Het draait niet om minder bedeelden of daklozen: bij Diny’s Diner is iedereen welkom die graag lekker en goedkoop wil eten en tegelijkertijd een gezellig avondje wil hebben. Datzelfde geldt voor vrijwilligers. Meer weten? Neem contact op met de mensen van Diny’s Diner.