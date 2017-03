Voice Kids-Jean middelpunt van rel rond vader

De 14-jarige vluchteling Jean die vrijdag hoge ogen gooide tijdens de Blind Auditions van The Voice Kids op RTL 4, is nog geen week later het middelpunt van een rel geworden. Er twijfels ontstaan over zijn verhaal, nu zijn vader - die dus niet dood blijkt te zijn - een interview heeft gegeven aan dagblad AD/Tubantia.

Diamonds

Met een prachtige vertolking van Rihanna’s nummer Diamonds werd Jean vrijdag een klap beroemd. Niet alleen zijn stem, maar ook zijn verhaal over dat zijn vader was overleden en hij met zijn moeder en zusje vanuit Syrië naar Nederland is gevlucht, ontroerde menig kijker van het RTL-programma.

Maar enkele dagen na de uitzending lijkt het verhaal van Jean volgens een publicatie in de krant AD/Tubantia toch iets anders in elkaar te steken. Moeder en kinderen zouden niet zijn gevlucht uit Syrië, maar uit Libanon en ook de vader van Jean is niet dood, maar springlevend. Dat weet de krant omdat het vader Mher Sarkissian zelf heeft gesproken. Die kreeg de auditie toegestuurd en vond het nodig om via de media te reageren.

Een woordvoerster van Jean en zijn moeder geeft uitleg aan Almere Vandaag, een lokale krant uit de stad waar het gezin nu in een AZC woont. „De vader leeft inderdaad nog. Maar Jean wist dit echt niet. Voor hem is dit ook als een shock gekomen”, aldus Aya Selman, de woordvoerster van de familie.

Eenmalig verhaal

Tegen AV wil de moeder van Jean eenmalig haar verhaal doen. Selman: „Zij woonde met de vader van Jean in Libanon, maar die relatie was allesbehalve goed. Tijdens het huwelijk mishandelde de vader het gezin en ging hij er vandoor met een andere vrouw naar Armenië, met wie hij ook trouwde. Jeans moeder heeft de kinderen hierop verteld dat hun vader dood was, dus die wisten niet beter. In die cultuur is het zo dat als je als vrouw gaat scheiden, je weer bij je familie intrekt. Daarom is het gezin ingetrokken bij de ouders van de moeder in Syrië. En vanuit daar zijn ze dus uiteindelijk gevlucht. Dus aan verhaal wat Jean vertelde over de oversteek die hij per boot maakte, is niets gelogen.”

Jean en zijn moeder zijn inmiddels bang en ontroostbaar. Ze weten niet wat er nu gaat gebeuren. ,,Zowel Jean als zijn moeder zijn op dit moment ontroostbaar en vooral ook heel bang wat dit voor gevolgen voor hun kan hebben.”

Reactie RTL

RTL en Talpa hebben inmiddels gereageerd op het artikel van het AD. ,,Jean heeft zich aangemeld bij The Voice Kids vanwege zijn zangtalent. Bij The Voice Kids staat het talent van de kinderen altijd voorop en het is duidelijk dat Jean dat heeft. Hoe dat verder gaat aflopen zie je bij de reeds opgenomen uitzendingen. COA begeleidt hen in deze gehele periode en natuurlijk blijven we met betrekking tot het programma betrokken bij Jean. In het belang van Jean en zijn familie zou het het beste zijn als zij met rust gelaten worden.”