Vijf vragen over het contact tussen Trump en Rusland

De geheime dienst in Nederland zou informatie hebben geleverd aan de Verenigde Staten over contacten die medewerkers van Donald Trump hadden met Russische functionarissen. Dat meldt The New York Times op basis van drie bronnen.

1 Wanneer hebben ze deze informatie aan de VS geleverd?

Gedurende de laatste dagen dat Barack Obama president was, zouden functionarissen van het Witte Huis informatie hebben achtergelaten over het contact tussen Trump en Rusland en de Russische pogingen om de verkiezingen in de VS te ondermijnen. Nederland zou dus deel van deze informatie eerder hebben geleverd aan de VS.

2 Om wat voor informatie gaat het precies?

Zowel de Nederlandse als Britse geheime dienst zou informatie hebben geleverd over ontmoetingen in Europese steden, waaronder Nederland, tussen Russische functionarissen en leden van de Trump-campagne.

3 Waarom hebben de Witte Huis functionarissen deze informatie achtergelaten?

Allereerst om te voorkomen dat externen zich in de toekomst zouden kunnen mengen in zowel de Amerikaanse als de Europese verkiezingen. Ten tweede lieten ze een spoor van informatie achter om medewerkers van de overheid te helpen bij hun onderzoek. De Obama-getrouwen zouden tevens willen voorkomen dat Trump de informatie over zijn Russische connecties zou laten verdwijnen of vernietigen als hij president zou zijn.

4 Wat schrijft The New York Times nog meer?

Volgens de krant hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten ook gesprekken afgeluisterd tussen Russische functionarissen en medewerkers van Trump. Een aantal van deze gesprekken werden gevoerd vanuit het Kremlin.

5 Wat nu?

De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek ingesteld naar pogingen van de Russen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. President Trump heeft nog niet gereageerd op de onthullingen van The New York Times. Hij heeft altijd gezegd dat hij en zijn medewerkers geen contact hebben met Rusland. Volgens hem is het nepnieuws dat door Amerikaanse inlichtingendiensten is verzonnen.