Vier tips om goedkoper met de trein te reizen

Sinds de invoering van de OV-chipkaart zijn de treinkaartjes veel duurder geworden. NS stelt dat sinds 2008 de prijzen met 25 procent zijn gestegen. Uit een onderzoek van het AD en treinreiziger.nl blijkt dat wie bijvoorbeeld een retourtje Amsterdam CS naar Rotterdam CS kocht, in 2008 nog 23,10 euro betaalde. Nu is dat 30,40 euro.

Die prijsstijging is veel hoger dan andere producten: de inflatie lag volgens het CBS rond de 15 procent. Er zijn wel manieren om wat goedkoper te reizen in de trein. Metro somt er vier op.

Dal Voordeel

Met een Dal Voordeel-abonnement reis je buiten de spits (tussen 9.00 en 16.00 en tussen 18.30 en 6.30 uur) met 40 procent korting. Dat abonnement kost wel 50 euro. Maar als je net bent afgestudeerd, mag je er gratis eentje aanvragen.

Let op: ook anderen kunnen van die korting profiteren. Drie andere reizigers hoeven niet de volle mep te betalen als ze met jou samenreizen. Je moet daarvoor dan wel even naar een automaat, om de samenreiskorting te activeren. Je medereizigers moeten dat elke keer dat ze met jou reizen doen, want na het uitchecken verdwijnt de samenreiskorting automatisch na 35 minuten van je kaart.

Let op kortingsacties

NS heeft regelmatig kortingsacties bij winkels als de Albert Heijn, Hema en Kruidvat, waardoor je regelmatig goedkoper kunt reizen. Zo verkoopt AH nu treinkaartjes van 16 euro, waarmee je tot 7 mei 2017 een hele dag kunt reizen - behalve in de ochtendspits en op Koningsdag. Treinreiziger.nl verzamelt elke maand de acties om goedkoop te reizen.

Koop een e-ticket

Als je met losse kaartjes reist, betaal je altijd een euro extra. De losse kaartjes zijn namelijk uitgerust met een chip, en NS laat je daarvoor een euro betalen. Maar dat kun je oplossen door online een ticket te bestellen. Die moet je uitprinten en bevat geen chip, en is daardoor een euro goedkoper.

Je kunt met deze kaartjes niet inchecken. Als je vanaf een station reist waar de poortjes gesloten zijn, kun je die openen met de vierkante barcode op het kaartje. Dat kan alleen bij de poortjes die zijn uitgerust met een barcodelezer. Die herken je aan het verlichte vlak van de scanner, en de tekst ‘scan ticket’.

‘Vergeet’ om uit te checken

Deze methode is eigenlijk een beetje valsspelen, maar soms is het voordeliger om niet uit te checken. Als je incheckt, wordt er automatisch 20 euro van je tegoed afgeschreven. Als je reist met een Dal Voordeel-abonnement, is dat 10 euro. Als je een treinreis maakt die duurder is, betaal je alleen het instaptarief en niet alle kosten van je reis.

Maar let op: deze truc kun je maar twaalf keer toepassen. Daarna wordt je kaart geblokkeerd; die kun je dan weer activeren bij de balie van de vervoerder waar je het laatst bent vergeten uit te checken.