Twee Nederlandse wereldkampioenen op het ijs

Sven Kramer en Ireen Wüst zijn vandaag allebei wereldkampioen geworden op het Allround schaatstoernooi in Hamar. Wat een knappe prestatie weer van de twee!

Kampioenen

Sven Kramer is voor de negende keer kampioen geworden. Met een winnende tijd van 13.10,45 op de 10.000 meter behaalde hij met een ruime voorsprong de eindzege in het algemeen klassement.

Ploeggenoot Patrick Roest pakte WK-zilver. De 21-jarige debutant reed in de laatste rit tegen Kramer de vijfde tijd (13.21,11). Jan Blokhuijsen, tweede op de 10.000 meter in 13.13,39, veroverde evenals vorig jaar brons in de eindstand.

Ireen Wüst wist vandaag voor de zesde keer de wereldtitel in de wacht te slepen, ondanks een aantal pijntjes die ze van tevoren had. De dertigjarige Brabantse stelde op de afsluitende 5000 meter haar eindzege veilig. Ze reed in de voorlaatste rit met 7.00,86 de tweede tijd en daar kon de Japanse klassementsleidster Miho Takagi bij lange na niet aan tippen.

De 22-jarige Aziatische, die vanaf de 500 meter aan de leiding ging, kwam in de laatste rit niet verder dan de zesde tijd (7.10,14). Daarmee zakte Takagi naar de derde plaats in de eindstand. De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië veroverde WK-zilver.

Eerste keer

Mooie prestaties van twee echte sportmensen die beiden, toevalligerwijs, in 2007 voor het eerst wereldkampioen werden. Kun jij je het nog herinneren?