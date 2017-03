Treinmachinist deelt zijn werk in Twitterstripjes

Verzot op flauwe woordgrapjes is treinmachinist Robert de Boer (37). In den beginnen bestookte hij bevriende collega’s ermee in een WhatsAppgroepje. Nu moeten zijn Twittervolgers eraan geloven. „Ik zie overal een woordgrapje in. Het zit gewoon in me.”

Zijn vrouw en collega Trudy, waar hij vorig jaar december op Utrecht Centraal het jawoord mee uitwisselde, begrijpt zijn grapjes niet altijd. Het zijn vaak echte ‘nadenkertjes’, maar een glimlach verschijnt na lang nadenken altijd rond haar lippen. „Of ze er niet gek van wordt? Haha, nee hoor. Ze is het wel gewend”, zegt Robert die vorig jaar voor de liefde standplaats Groningen inruilde voor Amersfoort.

Hoofdconducteur Bram, een bekend personage onder het NS-personeel op Twitter, haalde Robert vorig jaar over om zijn grappen wijder te verspreiden via het sociale medium. „Eerst deelde ik het alleen in een appgroepje met een bevriende machinist en een treinverkeersleider. Als ik iets zag, een naam van een station bijvoorbeeld, dan maakte ik daar een foto van, plaatste er in een tekstballon een woordgrapje bij en stuurde het door. Bram zei ineens: gooi het eens op Twitter. En zo is het begonnen.”

Met het account (@Treinmachinist5) wilde hij ook zijn blog ‘Leven op de rails’ promoten, maar wegens gebrek aan inspiratie is hij daar tijdelijk mee gestopt. „Voordat ik met Trudy ging samenwonen, draaide ik veel nachtdiensten en had ik veel vrije tijd om verhalen over mijn werk, erg aangedikt en met een korreltje zout te nemen overigens, te schrijven. Nu heb ik veel minder tijd. Maar ik ga het snel weer nieuw leven inblazen.”

Soms krijgt Robert tips van collega’s voor een stripje, maar hij verzint ze het liefst zelf. „Als ik een uur pauze heb, dan pak ik vaak de spoorkaart en kijk ik of er namen van stations bij zitten waar ik iets mee kan. Als het een station is waar ik niet langs kom of waar NS niet rijdt, dan zoek ik een foto op internet. Het begint ermee dat ik er in mijn eigen hoofd om moet lachen. Is dat over 30 minuten nog steeds zo, dan is het grappig genoeg. Mensen vinden vaak hun eigen grappen leuk, maar later denk je: wat was dat eigenlijk slecht! Zo probeer ik dat te voorkomen.”

Laatst kreeg hij van iemand toch „een rode kaart” wegens „te flauw”. Zoals die foto van een goederentrein waar hij hardlopers naast plaatste met de tekstballon: Prettig dat die trein maar 10 km per uur gaat Koen. Kunnen we ons tempo daar mooi aan optrekken. Dit is een ‘goede ren trein’.

„Als machinist zit je de hele dag alleen in je cabine. Ik vind het dan heerlijk om mijn gedachten de vrije loop te laten gaan op van die lange saaie stukken. Maar in het dagelijks leven heb ik het overigens ook. Dan maak ik een woordgrapje en heeft mijn vrouw geen idee waar ik het ineens over heb. Heerlijk toch.”