Problemen met privacy bij online stemhulpen

Diverse online stemhulpen verwerkten persoonlijke gegevens van gebruikers over politieke voorkeur en hun geloofsovertuiging. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het verwerken van deze gegevens is echter alleen toegestaan bij nadrukkelijke toestemming van de gebruiker, en dat was bij een aantal stemhulpen niet het geval.

„Mensen moeten vrij gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Op wie je verwacht te gaan stemmen, moet ook geheim blijven, zodat je vrijuit je voorkeuren en wensen kunt aangeven”, aldus AP. De privacywaakhond constateerde na onderzoek onder de 24 online stemhulpen dat een aantal websites in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) handelde. Deze sites verwerkten bijzondere persoonsgegevens en/of bewaarden ingevulde politieke voorkeuren of adviezen in combinatie met een IP-adres of e-mailadres.

Bescherming persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens staan regels over de omgang met persoonsgegevens die door organisaties worden gebruikt en uitgewisseld. Je kunt hierbij denken aan het zorgvuldig verwerken van de informatie en de beveiliging hiervan. Bovendien moeten organisaties de betrokkene op de hoogte stellen van hun identiteit en het doel van de gegevensverwerking.

Lees ook: De Privacytest moet offline wegens privacyschending

Voor bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloofsovertuiging, seksuele leven, gezondheid en politieke voorkeur gelden extra strenge regels. De verwerking hiervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Om deze toestemming te krijgen, moet de informatie van de stemhulp begrijpelijk, toereikend en specifiek zijn, en moeten mensen vrij toestemming kunnen geven.

Na de tik op de vingers van AP hebben de websites hun beleid en werkwijze aangepast of aangegeven dit op korte termijn te doen. De gegevens verkregen zonder rechtsgeldige toestemming worden vernietigd of geanonimiseerd.

Te zwakke internetbeveiliging

In februari waarschuwde de privacywaakhond ook al een aantal stemhulpen. Toen bleek dat 14 van 24 websites niet gebruikmaakten van een beveiligde verbinding. „Het is van groot belang dat mensen zich onbespied weten bij het invullen van gedetailleerde vragen over hun politieke voorkeuren. En dat informatie hierover ook niet langer wordt bewaard dan strikt noodzakelijk. Dit raakt aan het kiesgeheim”, stelde de organisatie. „Naarmate de gegevens een gevoeliger karakter hebben, worden daarmee zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van gegevens.”

Vier interactieve stemhulpen werden naar aanleiding van de zwakke internetbeveiliging verwijderd. Andere organisaties hebben de beveiliging na een standje verhoogd. Meerdere stemhulpen, zoals StemWijzer.nl, kieskompas.nl en politieksekswijzer.nl werden daarnaast aangesproken op het gebruik van tracking cookies (die aan de hand van surfgedrag een profiel maken), waarna deze zijn verwijderd.