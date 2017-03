Oeps! Slopers vernietigen kunstwerk in Raalte

In de categorie 'foutje, bedankt': een sloopbedrijf in Raalte in Overijssel vernietigde per ongeluk een sculptuur van kunstenaar Willem Hussem ter waarde van zo'n 100.000 euro. De slopers zagen het tien meter hoge aluminium plastiek naast het voormalige postkantoor aan voor oud ijzer en sloopte het kunstwerk.

De verdwijning van het kunstwerk kwam pas aan het licht toen dorpsbewoner Gerard te Wierik en zijn dochter Malou zich afvroegen waar het gigantische beeld eigenlijk was gebleven. „In het dorp heb je een kunstroute en mijn vader had er al vaker tevergeefs op aangedrongen om deze sculptuur daarin op te nemen”, vertelt Malou te Wierik aan de Volkskrant. Het voormalig postkantoor werd in de afgelopen maanden gesloopt om plaats te maken voor appartementen. „Mijn vader liep er langs en zag dat het beeld ineens was verdwenen. Er stond een bord bij met een telefoonnummer van het sloopbedrijf. De sloper reageerde verbaasd, hij wist niets van een kunstwerk af.”

‘Naar schatting 10.000 euro waard’

Na wat grondige research kwam Te Wierik, kunsthistorica, erachter dat het ging om een werk van de inmiddels overleden Rotterdamse kunstenaar Willem Hussem. Galerie Nouvelles Images in Den Haag, die in opdracht van de nabestaanden het nalatenschap van Hussem beheert, werd pas gewaarschuwd toen het kunstwerk al gesloopt was. „We zijn geschokt dat zoiets kan gebeuren,” aldus galeriemedewerker Sander Creman tegenover de Volkskrant.

In de tuin van de galerie staat een drie meter hoge modelversie van de sculptuur te koop voor 25.000 euro. Creman denkt dat nu het model de enige overgebleven uitvoering is, de verkoop nog extra interessant zou kunnen worden. De uitvoering van 10 meter hoog die in Raalte stond was naar schatting misschien wel 100.000 euro waard.

Meer per ongeluk vernietigde kunstwerken

De sculptuur in Raalte was niet het eerste kunstwerk dat per ongeluk werd vernietigd. Zo gooide een beveiliger van de Radboud Universiteit Nijmegen in 2012 per ongeluk een 12 meter lange serie tekeningen van kunstenaar Peter Otto weg. Ook gooide een vrijwilliger van expositieruimte De Vishal in Haarlem vorig jaar een kunstwerk als een prop papier in de prullenbak. Het bleek te gaan om een werk van de Britse kunstenaar Martin Creed.