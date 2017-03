Nood brak wet in Nijmegen: stemmen op een kopietje

Op een aantal plaatsen in Nederland was er woensdag een tekort aan stembiljetten. In Amsterdam werden er in allerijl stembiljetten bijgedrukt en in Nijmegen mochten de stemgerechtigden bij hoge uitzondering hun stem uitbrengen op een kopietje. Hoe kon dit allemaal gebeuren?

Lekker weer

De verantwoordelijkheid van het in huis hebben van voldoende stembiljetten ligt bij de gemeentes. Zij maken naar aanleiding van het aantal kiesgerechtigden en het verwachte opkomstpercentage een inschatting van het aantal benodigde biljetten. „Dat ze er in een aantal plaatsen naast hebben gezeten, kan verschillende oorzaken hebben”, zegt Marjolein Walsmit-Brouwer van de Kiesraad. „Het kan zijn dat het opkomstpercentage hoger was dan gedacht, maar ook kan de verdeling van het aantal stembiljetten per lokaal niet goed zijn geweest.”

Van dat laatste was in ieder geval sprake in Nijmegen. Voor de lokalen in het stadhuis en op het station ontstonden lange rijen toen de stembiljetten op bleken. „Paniek is er nooit geweest, wel drukte”, zegt Jack Broeksteeg van de gemeente Nijmegen op the day after. „We zijn nog druk aan het analyseren wat er mis is gegaan, maar we gaan ervan uit dat het bij sommige stemlokalen onevenredig druk is geweest en bij andere juist weer heel rustig. Op het gemeentehuis was het bijvoorbeeld heel druk. Een verklaring daarvoor is dat het midden in de stad ligt en dat daar vanwege het lekkere weer veel mensen op de been waren.”

In een dergelijk geval kan een gemeente nieuwe biljetten halen bij een omliggende gemeente, maar dan moet daar wel dezelfde kieskring zijn. Die kan, ook bij landelijke Tweede Kamerverkiezingen per regio verschillen.

In Nijmegen kon dat kennelijk niet en dus is er gekozen om kopieën te maken van de stembiljetten. Marjolein Walsmit-Brouwer van de Kiesraad: „Een uitzonderlijke situatie, maar in zo’n geval breekt nood wet. Zolang alle kandidaten zichtbaar zijn op het biljet en de handtekeningen van de verantwoordelijken op het centraal stembureau erop te zien zijn, is het geldig. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen hun stem kunnen uitbrengen.” Volgens de gemeente Nijmegen zijn er uiteindelijk 50 stemmen op een kopie uitgebracht.

Primeur in Amsterdam

In Amsterdam drukte drukkerij Joh. Enschedé er halverwege de dag 25.000 extra biljetten bij. Menno Jongejans: „Ja, dat was wel een stunt om dat op de dag zelf nog te doen. Dat is niet eerder gebeurd.”

In Nijmegen gingen de stembureaus uiteindelijk om 21.30 uur dicht. Eerder werd nog gecommuniceerd dat ze tot 23.00 uur open zouden zijn, maar dat is later ingetrokken. Om 21.30 uur waren de rijen weggewerkt en dan mag een stembureau in principe sluiten.