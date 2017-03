Mogelijk wilde wolf doodgereden in Drenthe

In Drenthe, op de snelweg A28 tussen Hoogeveen en Meppel, is vrijdagochtend waarschijnlijk een wilde wolf doodgereden. Het dier werd vervolgens naar de Stichting Faunavisie Wildcare in het Groningse Westernieland gebracht.

Het mannetje weegt zo'n 50 kilo en is volgens medewerkers van de opvang zwaar gehavend. „Aan de versheid van de wonden is te zien dat de wolf is aangereden terwijl hij nog leefde. Hij is gewond aan zijn voorpoot, zijn onderkaak is gebroken en zijn schedel is verbrijzeld”, zegt aldus Pim Lollinga van de opvang tegen RTV Noord.

Bijzonder

Al sinds de negentiende eeuw komen er geen wilde wolven meer voor in ons land. Wel werd er één in 2015 in Drenthe en Groningen en één in 2016 in Overijssel gespot. Maar deze waren waarschijnlijk de Duitse grens overgestoken.

Er komen geregeld meldingen van wolven binnen, maar vaak blijkt het dan toch om een hond te gaan. „We zijn natuurlijk al meerdere malen in de maling genomen. Dus ik dacht: eerst maar eens zien”, aldus Lollinga. Maar op het moment dat het dier werd binnengebracht, was het duidelijk. „Het maakt je professioneel toch wel blij.”

De wolf wordt voor onderzoek overgebracht naar de Universiteit Utrecht. Daar gaan ze sectie doen om uitsluitsel te geven over het dier.