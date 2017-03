Loempialiefhebbers helpen Kim na diefstal kraam

Al 18 jaar staat mevrouw Kim Nguyen (’Wing’ op z’n Udens) met haar loempiakraam op de Markt van het Brabantse Uden. Tot het noodlot vorig jaar toesloeg en haar kar op klaarlichte dag gestolen werd. Maar Uden stond op om haar te helpen. „Ze ging eraan onderdoor, we moesten iets doen”, zegt Pablo Slenders (29).

Alle 40.000 inwoners van Uden heeft Kim weleens van een loempia voorzien en kent ze wel van gezicht, zegt Pablo. „Wie houdt er nou niet van loempia’s?” De vrouw die sinds de scheiding van haar man met haar kinderen in Amersfoort woont, heeft voor iedereen een glimlach. Totdat haar loempiakar, haar enige inkomen, gestolen werd van een openbare parkeerplek.

Nachtmerries

„Geld voor een stalling heeft ze nooit gehad als kleine ondernemer”, zegt Pablo. Na de diefstal vorig jaar oktober heeft ze via een kennis een nieuwe kunnen kopen. Deze is echter maar de helft zo groot. En geld voor een stalling heeft ze ook voor deze niet. „Toen ik haar sprak zag in haar ogen dat ze helemaal uitgeput was. Normaal lacht ze altijd. Nu stond ze erbij als een soort zombie. Ze vertelde mij dat ze niet meer kon slapen en iedere nacht nachtmerries had over hoe ze de volgende ochtend haar kraam zou aantreffen. ’Het is misschien realistischer als ik stop’, zei ze tegen me.”

Dat kon hij niet laten gebeuren. „Het niet kunnen vinden van een stalling mag toch niet de reden zijn om te stoppen? Het is niet alleen haar werk, maar haar liefde. Ze vindt het heerlijk om met iedereen te kletsen.” Pablo besloot ’Wing’ te gaan helpen en ging live op zijn Facebookpagina Ujenaren be like. Met deze oproep hoopte hij een veilige stallingsplaats te vinden.

Pablo moest hiervoor zijn eigen cameravrees opzij zetten, maar met resultaat. „Het filmpje werd overal gedeeld en iedereen was ervan overtuigd dat er een oplossing moest komen.” Er kwamen verschillende opties voor locaties binnen en Pablo bezocht ze allemaal. Het werd het beveiligde terrein van E27 Lichtfabriek. „Ton is ook ondernemer en van hem is door de jaren heen ook van alles gestolen. Als iemand pech heeft, moet je die helpen als steuntje in de rug, is zijn mening.”

En dat was nog niet alles. Drukkerij Cyron wilde ook een steentje bijdragen. Van dit terrein werd de kraam van mevrouw Nguyen binnen een kwartier gestolen. „Het personeel voelde zich een beetje schuldig dat ze niets hadden gemerkt van de diefstal. Omdat de nieuwe kar veel kleiner is, het kleinste soort kraampje dat je kunt hebben, besloten ze dat deze meer moest opvallen. Ze hebben een ontwerp gemaakt en de kar heel mooi bestickerd.”

Mevrouw Nguyen was tot tranen toe geroerd toen haar ’gepimpte’ kraam aan haar werd onthuld. Vol trots staat ze weer drie dagen in de week op de Markt. De rest van de dagen draait ze haar loempia’s en in die eerste dagen extra veel. „In de 18 jaar dat ze op de Markt staat heeft ze nog nooit een actie gedaan, maar ze wilde iets terug doen.” De loempia’s vlogen voor een euro de toonbank over en al snel was ze uitverkocht. „Dus plakte ze er nog maar een extra dag aan vast, zodat ze er zeker van was dat iedereen er een had gehad. Het is geweldig dat de Udenaren dit voor haar hebben kunnen doen.”