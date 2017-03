Last van hooikoorts? Tips om klachten tegen te gaan

De meeste mensen zijn maar wat blij met het warme lenteweer, maar voor sommigen heeft het weer ook een keerzijde. De warmte zorgt voor een toenemende pollendruk. Voor mensen met hooikoorts is dat uiterst vervelend.

Hooikoorts is een allergie die veel voorkomt. Mensen met hooikoorts zijn overgevoelig voor stuifmeel van sommige grassen, planten en bomen. Wanneer grassen, planten en bomen beginnen te groeien, komt dit stuifmeel in de lucht en wordt het ingeademd door mensen.

Mensen met hooikoorts krijgen daardoor last van hun neus, ogen en soms ook keel. Bij een hooikoortsaanval raken namelijk de slijmvliezen geïrriteerd. Veelvoorkomende klachten zijn een loopneus, niesbuien, jeukende en branderige ogen, rode en gezwollen oogleden, een koortsig en moe gevoel, benauwdheid, soms hoesten en een pijnlijke keel.

Toch zijn er wel een aantal dingen die deze klachten kunnen verminderen. Metro zet wat tips voor je op een rij:

Houd het pollennieuws in de gaten

Er zijn verschillende manieren waarop je in de gaten kunt houden hoe het ervoor staat met de pollen in de lucht. Zo is er de website pollennieuws.nl, waarop je per dag kunt zien waar in Nederland juist veel of weinig stuifmeel in de lucht zit.

Als je constateert dat er veel pollen in de lucht zitten, weet je dat het tijd is om maatregelen te nemen.

Houd ramen en deuren gesloten

Oké, misschien klinkt dat wat overdreven, maar feit is wel dat je binnen minder last hebt van stuifmeel. De pollen zitten vooral in de lucht op dagen dat het zonnig en winderig is. Daar heb je binnen minder last van.

Het is dus aan te raden om je ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden, zodat de pollen niet zo eenvoudig naar binnen kunnen waaien.

Draag een zonnebril

Als je toch naar buiten moet, wil het helpen om een zonnebril op te zetten. Op die manier komen de pollen minder gemakkelijk in contact met je ogen en zijn de klachten minder erg.

Heb je geen zonnebril op, wrijf dan vooral niet te veel in je ogen, ook al jeuken ze. Dit verergert namelijk de klachten en kan leiden tot ontstekingen.

Smeer vaseline rondom ogen en neus

De meeste mensen weten wel dat vaseline helpt tegen droge lippen, maar het kan ook een goed middel zijn om stuifmeel op te vangen. Als je vaseline rondom je ogen en neus smeert, worden de pollen deels opgevangen.

Het neemt de klachten natuurlijk niet helemaal weg, maar zorgt wel voor vermindering van de klachten.

Trek schone kleding na het sporten

Het is natuurlijk sowieso fris om je na het sporten te verschonen, maar zeker als je last hebt van hooikoorts is het wel zo prettig je direct na het sporten om te kleden. Vochtige kleding trekt namelijk pollen aan.

Ga sporten na een regenbui

Als we het toch over sporten hebben: het is het handigst om actief te doen na een regenbui. Dat is namelijk het moment dat er minder pollen in de lucht hangen. Let er ook op waar je sport: in bosrijke omgevingen hangen meer pollen in de lucht dan elders.

Als het de hele dag niet regent, kun je het best in de ochtend sporten. Vooral bij droog en warm weer is het beter om binnen te sporten.

Kleed je buiten de slaapkamer om

Wil je een prettige nachtrust? Zorg er dan voor dat je je buiten de slaapkamer omkleedt. Pollen zitten namelijk ook op je kleding, dus als je je van je kleren ontdoet, is het handig dat op een plek te doen waar je niet zoveel tijd spendeert.

De slaapkamer is dus de minst handige plek om je om te kleden.

Douchen voor het slapen gaan

Pollen blijven niet alleen op je kleren zitten, maar nestelen zich ook op je huid en in je haar. Daarom is het aan te raden om voor het slapen even een douche te nemen en zoveel mogelijk pollen van je af te spoelen.

Ga uitwaaien aan zee

Wil je je klachten wat verminderen? Ga dan naar de kust! Aan zee en hoog in de bergen zitten namelijk minder pollen in de lucht dan in het binnenland. Hoge bergen hebben we in Nederland niet, maar de zee biedt gelukkig uitkomst!

Medicijnen

Mocht je nu echt te veel last ondervinden van hooikoorts, dan zijn er ook medicijnen die de klachten tegengaan. Meestal gaat het om een neusspray.

Bronnen: Promovendum en Apotheek.nl.