KWF klaagt tabaksproducenten aan, goed idee?

KWF Kankerbestrijding heeft aangifte gedaan tegen vier tabaksproducenten in Nederland. De stichting doet aangifte van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte.

De aanklacht richt zich tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International. Deze vier producenten zijn verantwoordelijk voor de productie en verkoop van vrijwel alle grote merken sigaretten die in ons land te koop zijn.

Strafzaak

De aangifte van de kankerstichting staat niet op zichzelf. KWF sluit zich aan bij aangiftes die eerder zijn gedaan door Anne Marie van Veen en Lia Breed. Ook Stichting Rookpreventie Jeugd deed al eerder aangifte.

Van Veen kwam vorig jaar veel in het nieuws met haar aanklacht tegen de tabaksindustrie. Ze nam topadvocate Bénédicte Ficq in de arm, die in 2016 onderzocht of een strafzaak tegen de tabaksindustrie haalbaar is. Dat leidde eind september tot een daadwerkelijke aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Lees ook: Kankerpatiënt sleept tabaksfabrikant voor de rechter

Van der Veen heeft sinds 2014 longkanker met uitzaaiingen en wil voorkomen dat haar kinderen, na haar overlijden, gaan roken. In april 2016 startte ze de beweging Sick of Smoking, waar mensen die letterlijk of figuurlijk ‘ziek’ zijn van roken zich kunnen aansluiten om gezamenlijk een vuist te maken tegen de tabaksindustrie.

Misleiding

Niet alleen het verleiden van kinderen als nieuwe klanten voor de tabaksindustrie wordt de producenten kwalijk genomen. Volgens KWF misleiden de fabrikanten de consumenten en overheid ook door de filters van sigaretten te bewerken. Door het gebruik van kleine gaatjes in het filter, lijkt het er in de testomgeving op dat er minder teer, nicotine en koolmonoxide wordt afgegeven. „Bij normaal gebruik is het verschil maar liefst 2,5 keer zo groot. De tabaksindustrie is zich ervan bewust dat deze techniek ertoe leidt dat de uitkomsten van de wettelijke metingen lager zijn dan de maximaal toegestane waarden, maar in de praktijk vele malen hoger zijn”, aldus KWF.

Op Twitter zijn de reacties uiteenlopend. Sommigen vinden het een stoere actie van KWF, anderen vinden dat roken nu eenmaal je eigen keus is.