Jonge politici: Giselle Schellekens (27) van de PvdA

In deze serie vragen wij de jongste kandidaat-Kamerleden van de grootste partijen naar politiek en privé. Vandaag: Giselle Schellekens (27), nummer 28 op de kieslijst van de PvdA.

Voel je je weleens jong in de politiek?

Altijd. Als je ziet dat in het huidige parlement maar één kamerlid jonger is dan 30, kun je je wel voorstellen hoe het bij een gemiddelde politieke bijeenkomst is. Ik ben eigenlijk altijd de jongste.

Wanneer kwam de PvdA om de hoek kijken?

Met een vader die in de ontwikkelingssamenwerking zat, kreeg ik de waarden van de sociale democratie met de paplepel ingegoten. Van jongsaf kreeg ik mee dat je moet opkomen voor mensen die niet dezelfde kansen krijgen. In Nederland lijkt het alsof iedereen gelijke kansen krijgt, maar dat is niet waar.

Naar welke muziek luister je?

Alles waar ik lekker op kan dansen. Vroeger hield ik van drum-‘n-bass, ik hou nog steeds van bandjes maar ik word ook heel gelukkig van klassieke muziek op zondagmorgen.

Wat heb je gestudeerd?

Toen ik op mijn vijftiende naar Nederland kwam, was mijn Nederlands nog niet goed genoeg en was ik genoodzaakt om op het vmbo te beginnen. Daarna heb ik mbo sociaal-pedagogisch werk, hbo toegepaste pscychologie en uiteindelijk een master communicatie gedaan. Heeft me tien jaar gekost. Het Nederlandse onderwijssysteem werkt niet mee als je vanuit een positie van taalachterstand naar je eigen niveau wilt komen.

Daar wil je iets aan doen, neem ik aan?

Zeker. Iedereen moet op zijn eigen niveau kunnen studeren. Ik had universiteit in mijn mars, maar door mijn taalachterstand moest dat via een onnodig, moeilijk traject. Mijn taalachterstand was binnen een paar jaar weggewerkt, maar ik kon niet hogerop want ik moest eerst dat hele systeem door. Dankzij morele en financiële steun van thuis heb ik het gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat iemand in een minder bevoorrechte positie afhaakt. Daar maak ik mij zorgen om.

Waar wil je nog meer je tanden inzetten als je de Kamer haalt?

Om mij heen zie ik dat mensen die afgestudeerd zijn niet aan een baan kunnen komen. Ze komen vaak in veredelde stages terecht, vaak ook nog eens onder hun niveau. Werken voor een boekenbon noem ik dat. We moeten zorgen dat jongeren een mooie startersfunctie krijgen wanneer ze de arbeidsmarkt opkomen. Bedrijven maken op dit moment misbruik van afgestudeerden. Mijn andere speerpunt is de urgentie van duurzaamheid. Die moet nu echt een keer bij iedereen doordringen. Als we zo doorgaan weet ik niet hoe de wereld er over vier jaar uitziet, laat hoe het straks zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En we kunnen wel duurzaam zijn in Nederland, en daar moeten we mee doorgaan, maar daar redden we de wereld niet mee. Ik zou pleiten voor een soort duurzaamheidsdiplomatiek, waarbij er bijvoorbeeld vanuit onze ambassades veel meer gelobbyd gaat worden om buitenlandse overheden bewust te maken.

Behalve je telefoon en je huissleutels, welke drie dingen heb je altijd bij?

De ring om die ik ooit van mijn vriend heb gekregen, mijn iWatch en mijn laptop.

Heb je weleens iets gestolen?

Nog nooit. Ik ben altijd best wel bang voor de politie. Dat komt waarschijnlijk omdat ik lang in Kenia heb gewoond, waar de politie veel strenger is dan in Nederland.

Stel dat je een vrijbrief van je vriend zou krijgen: wie is je droomdate?

Arjen Lubach. Met name vanwege het vooruitzicht op een vermakelijk ontbijtje. Maar ook om de kans te krijgen elkaar politiek te challengen.

Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen en waarom?

Gisteravond, toen mijn vriendje iemand nadeed. Dat doet hij altijd heel goed. Maar ehm, even denken wie hij ook alweer nadeed...

Lodewijk Asscher misschien?

Neehee. Haha. Hij weet dat ik daar niet om zou kunnen lachen.