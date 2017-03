Jong en verkiesbaar: Rens Raemakers (25) van D66

In deze serie vragen wij de jongste kandidaat-Kamerleden van de grootste partijen naar politiek en privé. Vandaag: Rens Raemakers (25), nummer 17 op de kieslijst van D66.

Voel je je weleens jong in de politiek?

Mijn voordeel is: als ik met mijn kale hoofd en met een stropdas om tussen dertigers en veertigers sta, denkt iedereen: die zal ook wel zo oud zijn. Ik vind het altijd wel leuk wanneer mensen er vervolgens achter komen dat ik nog maar 25 ben en verbaasd zijn dat ik zo jong al zo hoog op de lijst van D66 sta.

Hoe kom je zo hoog op de lijst?

Sinds 2014 zit in in de gemeenteraad van de gemeente Leudal, mijn geboortestreek in midden-Limburg, en daar hebben we met een klein, hecht team dingen echt aangepakt en veranderd. Dat is opgevallen.

Waarom wilde je de politiek in?

Dat heeft te maken met mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel. Als ik zie dat een bepaalde groep in de samenleving oneerlijk wordt behandeld, wil ik daar iets aan doen. De afgelopen jaren waren het bijvoorbeeld de jongeren die werden achtergesteld. Dat was een belangrijke drijfveer om niet met politiek te wachten tot ik dertig of veertig ben.

Wat wil je voor jongeren doen?

Ik wil zorgen dat ze vaste contracten krijgen. Dat is nu bijna onmogelijk. Het systeem is vastgeroest. Dat is een gevolg van het Nederlandse ontslagrecht, dat het meest ingewikkelde en papierverslindende van Europa is. Werkgevers durven niemand aan te nemen omdat het te veel tijd en moeite kost om iemand bij slecht funtioneren weer te ontslaan. Dat kan anders door het preventieve ontslagtoets te schrappen. En door een ander struikelblok, werkgevers die ziektekosten van werknemers die zijn uitgevallen nog twee jaar door moeten betalen, aan te pakken.

Waarom past D66 bij je?

Het is de partij die jongeren serieus neemt en zich in jongeren kan verplaatsen. Of het nu gaat om onderwijs, regulering van wiet, minimum alcoholleeftijd of drugstests op festivals – D66 wil dat het goed is geregeld zonder jongeren daarbij te betuttelen. Komt bij dat deze partij visie heeft. De ideeën die D66 tien jaar terug al had over hervorming van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en pensioenen is het kabinet nu aan het uitvoeren.

Wat was het laatste feest of concert waar je bij was?

Ik heb vijf dagen nonstop carnaval gevierd. Ik heb zelfs op een carnavalswagen gestaan, naast een nep-Donald Trump.

Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen en waarom?

Na een debat op de lokale Limburgse zender kreeg ik via Snapchat een reactie van een jongere die liet weten dat zijn ouders het debat hadden afgezet omdat ze die man van het CDA (Martijn van Helvert, red.) heel irritant vonden.

Welke drie dingen heb je altijd bij je?

Een telefoon, een D66-pen en een rolletje Menthos om te zorgen dat ik een frisse adem heb.

Heb je weleens iets gestolen?

Heb ik weleens iets gestolen? Even nadenken, hoor. (Korte stilte). Nee, nog nooit.

Wanneer was je voor het laatst aangeschoten?

Meer dan drie jaar geleden. Sinds ik in de politiek zit ben ik altijd op mijn hoede. Ook met carnaval, ja. Mensen kunnen altijd een foto of een filmpje maken en ik heb een voorbeeldfunctie.

Naar welke muziek luister je?

Dance, pop en soms hardstyle om me op te laden voor een debat. Nobody Said It Was Easy van Evil Activities of Nothing Else Matters van DJ Zany bijvoorbeeld. Even lekker knallen. Maar dat doe ik puur voor mezelf hoor.

Dat zet je dus niet op voor Alexander Pechthold?

Neehee. Maar hij mag best in Metro lezen dat ik daar af en toe naar luister.

Wie is je droomdate?

Máxima. Hoewel ik van oorsprong niet voor het koningshuis ben, heb ik toch waardering voor hoe zij het invult. En zij mag natuurlijk helemaal niets over politiek zeggen, maar ik zou er toch wel eens achter willen komen wat zij van Nederland en het koningshuis vindt.

Je noemt haar ook omdat je haar een mooie vrouw vindt, vermoed ik?

Uiteraard.