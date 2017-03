Jippie! Deze week heerlijk lenteweer

Yes! De winterjas mag in de kast en de zonnebril op de neus: vanaf dinsdag loopt de temperatuur in Nederland volgens WeerOnline namelijk op naar zo'n 21 graden Celsius!

Wie genoten heeft van dit weekend kan komende week zijn lol niet op. Woensdag tot en met vrijdag kunnen de temperaturen gemiddeld stijgen tot 21 graden. In het zuiden worden de inwoners zelfs getrakteerd op een graadje of 23. Dat betekent niet alleen volle terrassen en stralende gezichten, maar ook een van de leukste dagen voor mensen met een zwak voor mooie benen. Rokjesdag komt er namelijk aan: traditioneel de allereerste dag dat men een rokje of korte broek met blote benen kan dragen (zonder instant blaasontsteking). Het zuidoosten is met deze weersvoorspelling dinsdag waarschijnlijk als eerste aan de beurt.

Pootjebaden

Wie hoopt een heerlijk weekend komt alleen bedrogen uit: volgens WeerOnline wordt het vanaf zaterdag namelijk minder warm met een weersvoorspelling van zo'n 11 tot 16 graden en kans op een bui. Dat mag de pret echter niet drukken, want de laatste keer dat het 20 graden werd was op 16 oktober 2016. Oh en pootjebaden in de zee? Laat dat alsjeblieft nog even uit je hoofd! Het zeewater is naar het schijnt 8 graden en voelt aan als ijswater.