Je date heeft andere politieke voorkeur, haak je af?

Op je eerste date praat je doorgaans niet over politiek. Waarom zou je, er zijn leukere dingen om het over te hebben. Maar het is nou eenmaal verkiezingstijd. Dus een vriendin besloot het toch maar op tafel te gooien.

„Zeg, waar gaat jouw stem naartoe?” De date aan de andere kant van het tafeltje windt er geen doekjes om: PVV klinkt het vol overtuiging. Mijn vriendin die tot nu nog erg overtuigd was van deze date vanwege de vele overeenkomsten, raakte door dit antwoord toch iets minder overtuigd. Als trouwe Partij voor de Dieren stemmer schrok ze hier wel een beetje van.

Ander onderwerp

Ze is maar snel overgegaan op een ander onderwerp. Maar wat nu? Als het niet over politiek gaat, hebben ze heel veel gemeen. Is het heel belangrijk om dezelfde politieke overtuiging te delen? Ze is hierdoor gaan twijfelen aan een tweede date.

Is een andere politieke voorkeur voor jou een reden om af te haken?