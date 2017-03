Hekel aan oppassen? Ga vreten en roken

Heb je een bloedhekel aan oppassen op andermans kinderen, maar vind je het moeilijk om 'nee' te zeggen? Dan helpt het als je jezelf volvreet en gaat roken.

Toegegeven, het is een wat rigoureuze maatregel om te voorkomen dat je met het jengelende kroost van anderen opgezadeld zit, maar het is wel effectief.

Ruim 65 procent van de Nederlandse ouders selecteert oppassers namelijk op basis van het uiterlijk. De grootste afknapper is een onverzorgd uiterlijk. Te dikke oppassers en degenen met piercings zijn ook niet gewild. En de helft van de ouderparen wil per se geen rokende babysitters.

Grote rol

Dit blijkt uit onderzoek van Oudermatch.nl onder ruim 1800 ouders en oppassers in Nederland, Spanje, Finland, Italië, Denemarken en Noorwegen. Babysitters van buitenaf spelen wel een steeds grotere rol in het leven van ouders. Waar vroeger de familie deze rol op zich nam, zijn het nu vaak oppassers die de kinderen in de gaten moeten houden.

„Maar ondanks de grote behoefte aan babysitters, worden ouders wel steeds kritischer in het uitzoeken van ze”, zegt Jules van Bruggen van Oudermatch.nl.

Opleiding

In Spanje hechten ouders nog meer waarde aan het uiterlijk dan in Nederland, daar geeft 81 procent van de ouders aan ‘onverzorgd uitziende oppassers’ niet op hun kinderen te laten passen. Bovendien spelen gedrag en achtergrond een grote rol. Ook onder veel Spaanse ouders is roken not done. Maar liefst 48 procent geeft aan geen rokende oppasser aan te nemen. In Nederland ligt dit percentage op 53. Een kwart van de Spaanse ouders geeft bovendien aan veel waarde te hechten aan een hoge opleiding.

In Italië is een te lage opleiding zelfs afknapper nummer één. 46 procent van de Italiaanse ouders geeft aan geen oppasser met een lage opleiding aan te nemen. Nederlandse ouders hechten daar veel minder waarde aan Nog geen tien procent vindt een lage opleiding een probleem. Italianen daarentegen vinden het weer vrijwel geen probleem als er wordt gerookt.

Roken verafschuwd

In Noorwegen denkt men daar heel anders over. Daar wordt een rokende oppasser verafschuwd. Ruim 68 procent van de ouders geeft aan dat niet te willen. „Dat is geen verrassing”, zegt Van Bruggen. „Noorwegen verbood tabaksreclame als eerste in 1975. Bovendien wil de grootste medische organisatie in Noorwegen nu de verkoop van sigaretten aan volwassenen verbieden”.

Het onverzorgde uiterlijk is ook in Noorwegen met 41 procent ook een grote afknapper.